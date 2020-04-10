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商品數量有誤被要求「賠口罩」 藥師含淚續發口罩

新北市政府副秘書長朱惕之、衛生局長陳潤秋等人今天前往慰問藥師。（新北市藥師公會提供）

新北市政府副秘書長朱惕之、衛生局長陳潤秋等人今天前往慰問藥師。（新北市藥師公會提供）

2020-04-10 16:13:06

〔記者周湘芸／新北報導〕口罩新制上路，新北市新莊區1名藥師昨天卻因提供的商品數量有誤差，遭1名男子認為服務不周破口大罵，並要求以口罩作為賠償。藥師事後立即報警，新北市府副秘書長朱惕之、衛生局長陳潤秋今天前往慰問，並協助後續法律程序。

新莊區某家藥局昨天有客人購買商品後，認為藥師因商品數量誤差，服務上有疏失，儘管已立即補齊商品，仍使用言語暴力脅迫藥師拿出口罩賠償。由於正進行口罩發放作業，藥師為避免影響排隊民眾，只好拿出私人口罩賠償，當下因害怕與委屈情緒更讓她邊發口罩邊掉淚，經藥師報警，警方已找出嫌疑人約詢到案，該男行為恐涉強制罪、妨害醫療罪。

此案不僅昨天引起市長侯友宜關注，新北市藥師公會了解後，也聯繫市府單位，今天由朱惕之、陳潤秋及新莊中港派出所長方國慶到場慰問。市府表示，後續將協助相關法律程序，對妨礙藥師的民眾不寬貸。

藥師公會表示，全國目前共有240家藥局申請退出口罩發放，新北市藥師及藥劑生開設的藥局共有1140家，申請退出的藥局僅50家，且退出藥局大多是因為藥師懷孕、年邁或原本即有重大傷病在身而無法負荷，其他藥師雖然因實名制口罩犧牲個人時間，仍無怨無悔地繼續付出，呼籲民眾務必遵從政府規定領取口罩。

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