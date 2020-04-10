教育部禁用Zoom 台大教授何明修：教育部是對的

台大社會系教授何明修（資料照）

2020-04-10 09:28:55

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部發函各級學校禁用有資安疑慮的視訊軟體Zoom，引發部分老師的質疑和抨擊，台大社會學系教授何明修在臉書上發文力挺表示，Zoom應該禁：教育部是對的。何明修自己已改用Umeeting，而他的這篇臉書發文已被分享31次，引發熱議。

何明修表示，作為一家在美國上市的公司，Zoom將網路會議資料傳到北京，執行長已經公開道歉，各大公司與美國政府機構紛紛宣佈禁用，股值也暴跌。

請繼續往下閱讀...

何明修提出很深刻的反思，他表示，人文社會科學課程所重視是的價值與方法的思辯，這個過程是開放性，最後往往是沒有簡化的標準答案。但如果世界是那麼簡單，誰不想要當順民，反正不會「犯錯」，就不會招致入罪。問題是誰來定義「犯罪」？課堂上自由發言，甚至提一些「政治不正確」的問題，這樣會不會在中國共產黨眼裏算是有罪？更何況，習近平上台後，學生舉報教師之情事時有所聞，身為老師為何不怕？學生憑什麼不要怕？

何明修直言，網路老大哥沒有立即處理你，不表示你無罪。他可能是現在忙著處理其他更急切的事情；但是你確信自己的數位足跡都是安全無虞？

何明修亦以他的教學經歷說明。過去3週，他都是用Zoom來遠距教學，課程是台大社會學研究所的當代社會學理論。最近的主題是法國社會學家Pierre Bourdieu，閱讀關於學術研究之批判，內容取自向Homo Academicus與Pascalian Meditation兩本書。在他的課堂上有需要翻牆參與的中生，討論主題是「學術研究為何能成為自主的一個場域（field），其社會條件又是為何？」這是在法國、台灣與其他民主國家再也正常不過的事情，但是偏偏就不是存在於中國。

何明修對反對禁用者提問：我們知道北京老大哥在監看，北京老大哥也知道我們知道他在監看，但是他一樣在監看；在這樣情況下，我們可以自由討論學術研究作為一個自由、自主的場域嗎？

教育部函知各級學校禁用有資安疑慮的視訊軟體Zoom，引發部分老師的質疑，台大社會學系教授何明修在臉書上發文力挺表示，Zoom應該禁：教育部是對的。（教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法