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酒店接熟客「逆時中」營業 黃偉哲：慢慢查

黃偉哲到合法登記的舞廳視察。（記者王捷攝）

黃偉哲到合法登記的舞廳視察。（記者王捷攝）

2020-04-09 22:05:42

［記者王捷／台南報導］酒店、舞廳暫停營業，不過全台南合法登記的業者只有4間舞廳，在鋒頭上沒有合法登記的酒店都不敢開，但藏身在中西區內的兩間脫衣制服酒店「逆時中」悄悄營業，對非法營業的問題，黃偉哲今晚視察時表示會一步步慢慢查。

台南合法登記業者僅4間舞廳

台南4家合法登記全國酒店、舞廳業者面臨寒冬，但業者卻不敢出聲，原因是大多酒店業者，為了閃躲25%酒店娛樂稅金，不用酒店營業登記執照，多以餐廳、視聽與小吃的執照營業酒店，據經發局的資料，全台南只有4間舞廳是合法登記，喊得出名字的知名酒店，全都不算合法營業，在鋒頭上當然不敢營業。

據了解，雖然多數的業者今天不敢營業，但是藏身在大樓內的酒店卻悄悄營業，收起泊車台、關掉招牌燈，避免被警方盯上，酒店幹部私下放出消息只做熟客，不識幹部也無法進入店內。

今天晚上，市長黃偉哲到視察安平的舞廳、酒店，經發局也提供資料，在10多間的酒店與舞廳中，只有4間是合法登記，還有一間舞廳已經歇業，對於實際上沒有營業執照，實際上卻做酒店生意的問題，黃偉哲認為要慢慢查。

黃偉哲說，目前是以中央規劃，看查合法的登記業者，至於KTV目前還未管制，但目前採實名制登記，KTV不是敏感場所，適合推行實名制，台南也是全國優先做KTV實名制的城市。

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安平區酒店外張貼休店公告。（記者王捷攝）

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