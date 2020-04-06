高市交通局宣布：未戴口罩不得搭公車 不聽勸可重罰1萬5

高市交通局今宣布即日起，乘客若未戴口罩，不得搭公車，不聽勸者最高可重罰1萬5千元。（記者黃良傑攝）

2020-04-06 11:17:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕武漢肺炎疫情升温，交通部下令乘客搭大眾運輸工具戴口罩，高市配合加強宣導，交通局也自今日起強制要求乘客，搭公車必須戴口罩，並請警方協助，若勸導不聽，地方政府可依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處以新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

交通局今天邀集公車業者防疫會議，針對強制搭公車戴口罩，以及是否拒戴未戴口罩乘客等防疫工作討論，公車業者表示，清明連假期間，絕大多數搭乘公車的民眾，都會載口罩自我防護，但仍有少數人忘帶口罩，司機若有多帶口罩會儘可能協助，但不是每輛公車都有多餘口罩，司機還是會讓未戴口罩的乘客上車。

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公車司機強調都會仔細盯緊車上乘客有無乾咳等症狀，不過，還是不敢拒載避免糾紛，為保障全公車上乘客安全，目前就等市府宣布「可拒載」的條件，以及各種配套措施。

此外，也盼中央防疫指揮中心可以多分配給公車一些口罩，因應忘帶或未戴口罩的乘客、遊客；另因公車為密閉空間，乘客戴一般布口罩（非醫用口罩）可以上公車嗎，仍待高市交通局下指指令。

交通局表示，是否強制市民搭公車必須戴口罩，原預定今天防疫會議會提案討論，但因中央防疫指揮中心要求搭乘大眾運輸工具，必須戴口罩才能搭乘，高市決議配合中央指揮，即日起，搭公車需強制戴口罩，否則司機可以拒載。

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高市交通局今宣布即日起，乘客若未戴口罩，不得搭公車，不聽勸者最高可重罰1萬5千元。（記者黃良傑攝）

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