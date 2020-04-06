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美麗的邂逅！達人：阿里山巧遇帝雉 「請保持社交距離」

正值帝雉求偶繁殖季節，很有機會看到雄鳥展翅難得的畫面。（黃源明提供）

正值帝雉求偶繁殖季節，很有機會看到雄鳥展翅難得的畫面。（黃源明提供）

2020-04-06 09:40:26

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕疫情當前，來到阿里山請記得保持社交安全距離，生態也是。阿里山達人黃源明表示，最近有很多朋友來到祝山賞櫻順便一遊小笠原山、植物園，和黑長尾雉（帝雉）巧遇的機會很高，而在美麗的邂逅時，務必要保持社交距離，以免驚嚇到國寶鳥。

黃源明指出，黑長尾雉就是俗稱的帝雉，為台灣特有種保育鳥類，一般人對帝雉的印象就是千元鈔票裡面的圖樣，所以來到小笠原山看到帝雉，不免俗的要拿起鈔票比對一番。

帝雉喜歡在晨昏之際出來覓食，特別是午後起霧時，帝雉優雅的身段，不疾不徐地漫步在草地間，因此又有「迷霧中的王者」美稱。

黃源明強調，愛有多深，距離就有多遠，小笠原山、植物園的帝雉遇到的一直都是友善的遊客，因為謹守三不：不驚嚇、不騷擾、不餵食，所以帝雉都將人類視為好朋友，但生物本來就具有敏感的特性，你愈靠近牠，牠就會離你愈遠，所以在這裡發現帝雉，請不要太興奮，動作也不要太大，因為這樣反而會驚嚇到牠們了。

目前正值帝雉求偶繁殖季節，很有機會看到雄鳥展翅難得的畫面，黃源明再度提醒大家要保持最佳的距離，強調雙眼就是最好的相機，留在腦海中的回憶才是最美的。

巧遇美麗的帝雉，記得保持距離。（黃源明提供）

巧遇美麗的帝雉，記得保持距離。（黃源明提供）

美麗的邂逅！阿里山巧遇帝雉，請保持社交距離。（黃源明提供）

美麗的邂逅！阿里山巧遇帝雉，請保持社交距離。（黃源明提供）

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