交通紓困2.0方案增15項目 林佳龍盼15日前發給相關人員補貼

對人補貼方面，交通部長林佳龍希望4月15日以前，可發放讓相關從業人員領取。（記者周湘芸攝）

2020-04-02 15:46:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕武漢肺炎疫情重創台灣諸多產業，行政院日前端出紓困1.0方案後，今日再通過紓困2.0方案。當中交通部的經費從196.67億，再加碼275.75億元，總經費增加至472.42億元。交通部表示，部分都是原有方案再加碼，並新增15項目，主要是對相關從業人員薪資補貼，及航空公司融資、補貼利息貸款、停留及維修使用費等；對人補貼方面，目前交通部長林佳龍是希望4月15日以前，可發放讓相關從業人員領取。

交通紓困1.0方案中，針對觀光產業紓困共44億元、陸運產業紓困41.06億元、空運產業紓困42.85億元、海運產業紓困3.01億元、防治方案11.24億元（補助陸運、海運及空運等運輸業者購置防疫用品）、後續振興方案54.5億元。交通部表示，截至4月1日止，已核定相關申請，要補助金額42.59億元，占總經費32.53%，實際已撥付金額為14.63億元。

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紓困2.0方案，主要是因武漢肺炎疫情比原先預估更為嚴峻，多個國家以封城鎖國應對，更加重航空、海運及觀光產業經營困境。275.75億元當中，觀光產業紓困103.77億元、陸運產業37.30億元；空運產業81億元、海運產業31.68億元，防治方案10億元、振興方案12億元。

觀光產業紓困2.0方案共有5大項目，當中有3項是擴大1.0方案補助金費，包含觀光產業人才培訓、旅行業停止出入團補助、觀光產業融資貸款及利息補貼。新增2項目則是觀光產業（旅館業、民宿業、旅行業、觀光旅遊業）員工薪資補貼，業者業績衰退5成以上，未採用「減班休息」且員工減薪未達20%者可申請，補助金額以員工薪資計算，補助其每月原薪資40%（交通部及勞動部各分擔50%），上限每月2萬元；初估旅館業33.89億、民宿5億、旅行業24億、觀光旅遊業1.88億、導遊領隊6億。

新增的還有觀光遊樂業團體訂單取消補貼補助，預計本月起實施，交通部指出，遊樂業2月至5月團客取消約50萬人估算，每人消費約800元（含門票、餐飲及住宿），為降低團體訂單取消營業損失，規劃以每人200元補貼，總計補貼觀光遊樂業經費1億元。

2.0陸運產業紓困方案均為新增補助，包含補貼台鐵，讓台鐵降低車站相關承租業者租金及權利金。行駛機場線國道客運業者，給予每輛一次性3萬元補助。運輸從業人員薪資補貼，計程車駕駛人（約10萬1600人）、遊覽車駕駛人（約1萬8300人），每人每月1萬元、補貼3個月。

空運產業紓困方案總計6項，共計編列81億元，當中航空業、機場業者費用補貼方案是加碼補助，其餘是新增補助。新增案件包含提撥專款作為貸款信用保證共45億元、航空相關業者貸款利息補貼共5.3億元、補貼民航業50%停留費、補貼民航訓練機構降落費及向機場租用土地房屋使用費、補貼航空維修業者的各項裝備及零組件維修廠，向機場租用土地房屋的使用費等。

海運產業紓困方案總計3項、31.68億元，均為新增補助。包含提撥專款作為貸款信用保證、補貼業者貸款利息、港區土地租金補貼等。

防治方案10億元經費，主要用於補助辦理防疫旅館，與地方共同合作，由觀光局獎助各直轄市、縣市政府，鼓勵所轄合法旅館業者加入防疫旅館行列，提供須居家檢疫者入住，降低社區感染風險，每房每日補助1000元。

振興方案新增的12億元，主要規劃是針對參團出國（1月21日至3月21日間），因疫情取消行程的旅客，提供500元觀光抵用券，可用於旅行業、旅宿業、觀光遊樂業。交通部指出，去年2月至6月出國參團旅客推估約有726萬人次，以33%參加團體旅遊計算，約有239萬人次是為參團旅遊，這次補貼所需經費含行政費用預估約為12億元，預計於9月至12月提供申請，每月3億元。

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