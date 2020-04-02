竹市綠光公園改造完工 新公園設施日夜都變美

新竹市綠光公園大改造已完工，其中有個雨水撲滿的大池及古早渠水的井水設施，吸引很多小朋友來體驗，周邊居民都說改變很大，日夜都美。（記者洪美秀攝）

2020-04-02 15:06:56

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市推動進擊的公園大改造，其中綠光公園已完成改造，最近開放試用，社區居民反映不錯，除有雨水撲滿及植栽和遊樂設施，更有人行慢跑步道，煥然一新的樣貌，白天夜晚都美麗，吸引不少居民造訪，直呼終於有像樣的公園可休閒散步運動了。

市府城銷處表示，綠光公園是向內政部營建署爭取1115萬元經費進行改造，最近完工，有320公尺的慢跑環境，更有夜間照明及無障礙設施，中間也設置雨水撲滿和滯洪池，目的是要解決公園逢雨即淹問題，讓周邊社區居民可到公園散步、活動。

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綠光公園也新設許多設施，像是磨石子溜滑梯、體健設施、盪鞦韆、走鋼索、攀岩區，還有古早時期的渠水打井設施，大小朋友可回憶古早玩意。此外，還有兼具挑戰性的吊鋼索設施，許多小朋友第一次玩都覺得刺激，就連大人也想嘗試玩，直呼過癮新奇，且晚上公園有燈光照明，已成居民打卡景點。

另綠光公園因位在公道五路高架橋旁，風勢較強勁，市府城銷處也進行植栽改善，種植163棵不同類種大樹，也規劃320公尺的環園散步道，並有體健設施、休憩涼亭架和座椅及照片設備及無障礙設施和種植草皮等，最近完工，已吸引居民來體驗感受。

城銷處表示，由於假日市府公園維管人力較吃緊，提醒社區居民前往綠光公園應小心愛護使用各項公園設施，一起發揮公德心，減輕維管人員的人力調渡與不便。

新竹市綠光公園大改造已完工，其中有個雨水撲滿的大池及古早渠水的井水設施，吸引很多小朋友來體驗，周邊居民都說改變很大，日夜都美。（記者洪美秀攝）

新竹市綠光公園大改造已完工，其中有個雨水撲滿的大池及古早渠水的井水設施，吸引很多小朋友來體驗，周邊居民都說改變很大，日夜都美。（記者洪美秀攝）

新竹市綠光公園大改造已完工，其中有個雨水撲滿的大池及古早渠水的井水設施，吸引很多小朋友來體驗，周邊居民都說改變很大，日夜都美。（記者洪美秀攝）

新竹市綠光公園大改造已完工，其中有個雨水撲滿的大池及古早渠水的井水設施，吸引很多小朋友來體驗，周邊居民都說改變很大，日夜都美。（記者洪美秀攝）

新竹市綠光公園大改造，新設各種遊樂設施和沙坑及攀岩牆和慢跑道，且夜間有燈光照明，日夜都很美。（記者洪美秀攝）

新竹市綠光公園大改造，新設各種遊樂設施和沙坑及攀岩牆和慢跑道，且夜間有燈光照明，日夜都很美。（記者洪美秀攝）

新竹市綠光公園大改造，新設各種遊樂設施和沙坑及攀岩牆和慢跑道，且夜間有燈光照明，日夜都很美。（記者洪美秀攝）

新竹市綠光公園大改造，新設各種遊樂設施和沙坑及攀岩牆和慢跑道，且夜間有燈光照明，日夜都很美。（記者洪美秀攝）

新竹市綠光公園大改造，新設各種遊樂設施和沙坑及攀岩牆和慢跑道，且夜間有燈光照明，日夜都很美。（記者洪美秀攝）

新竹市綠光公園大改造，新設各種遊樂設施和沙坑及攀岩牆和慢跑道，且夜間有燈光照明，日夜都很美。（記者洪美秀攝）

新竹市綠光公園大改造，新設各種遊樂設施和沙坑及攀岩牆和慢跑道，且夜間有燈光照明，日夜都很美。（記者洪美秀攝）

新竹市綠光公園大改造，新設各種遊樂設施和沙坑及攀岩牆和慢跑道，且夜間有燈光照明，日夜都很美。（記者洪美秀攝）

新竹市綠光公園大改造，新設各種遊樂設施和沙坑及攀岩牆和慢跑道，且夜間有燈光照明，日夜都很美。（記者洪美秀攝）

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