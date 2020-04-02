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武漢肺炎》嘉義縣出現首例 台灣西部唯一淨土破蛋

嘉義縣在武漢肺炎確診病例上增為1人。（取自疾病管制署網站）

嘉義縣在武漢肺炎確診病例上增為1人。（取自疾病管制署網站）

2020-04-02 05:54:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增7例境外移入病例，是從美國和英國回國的民眾，國內確診累計達329例；今天清晨5點多「全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例及境外移入病例地理分佈」地圖更新，先前台灣西部唯一未有確診病例的嘉義縣，今天宣告「破蛋」，病例數從0升為1。

嘉義縣衛生局表示，個案3月25日返國後立即入住住所進行居家檢疫隔離，全程遵守規範並未與其他人接觸，民眾無須驚慌。 據了解，個案為台北人，家人皆住台北，3月25日從美國加州返台後，便立即搭防疫租賃計程車回到嘉義老家進行隔離。老家為獨立房子，半徑25公尺內無鄰居，一個人居家檢疫，三餐自理，全程遵守規範並未與任何人接觸。

衛生局說明，個案因喉嚨痛、嗅覺異常，30日到醫院採檢；衛生局收到確診通知後，立即請消防局派救護車送個案到醫院並進入隔離病房治療，因此並無接觸家人和其他縣民。 

嘉義縣長翁章梁指出，居家檢疫及隔離的朋友，務必待在家裡，有症狀一定要跟衛生局連繫、安排就醫；並請家人多給予關心及支持。

台灣本島的病例地理分佈地圖在4月1日僅有嘉義縣、花蓮縣及台東縣確診人數仍為0，今天清晨更新後，台灣西部已無0確診縣市（5點44分時表格已呈現1，地圖顏色仍未更新），本島剩下花蓮縣及台東縣仍為0，另外澎湖縣、連江縣及金門縣也仍為0。

先前嘉義縣確診人數「掛零」，鄉親們常互相加油打氣，做好防疫，希望能嚴守0確診，但許多民眾也知道遲早有「破蛋」的一天，今天早上確定出現首例，也讓早起關心的鄉親大嘆，「真的破蛋了」。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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