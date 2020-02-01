24團、768旅客滯留義大利 觀光局：旅行社需安排返台

義大利昨禁止台灣、香港、澳門、中國航班降落，導致台灣旅客行程受到影響。（歐新社）

2020-02-01 21:39:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕義大利昨禁止台灣、香港、澳門、中國航班降落後，經過我方外交部抗議及溝通，目前仍未取消禁令，僅開放華航可飛一班空機前往，並於2月3日載客飛回台灣。交通部觀光局副局長張錫聰表示，觀光局今早聯繫各主要經營義大利的旅行社，統計至今晚間6點30分，共24團、768位旅客滯留義大利，後續除華航2月3日航班會載客回台外，旅行社業會協助安排改走其餘航點返台。

中華航空表示，2月3日要從羅馬載客返台的CI76航班，明日晚間11點40分會空機起飛前往羅馬，該機將採用空中巴士A350機型執飛，可搭載298位旅客。

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張錫聰表示，目前雖有得到義大利民航局同意，華航2月3日可有一航班載回部分旅客，雖然無法載回所有旅客，但其它旅客會由旅行社協助安排，在鄰近航點搭機返台。相關衍伸費用會依據國外旅遊定型化契約第26條規定，由旅遊業者吸收，不會向旅客收取。

義大利禁台灣航班降落情況，不只影響已經在當地旅遊民眾，還有許多尚未出團旅客也受影響，張錫聰表示，若有相關解約、退費情況，可依據國外旅遊定型化契約第14條，扣除相關必要費用後將費用全額退還旅客。未來若有相關最新消息，觀光局都會發布讓旅行業界及民眾了解。

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