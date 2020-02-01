武漢肺炎》何時需要戴口罩？防疫專家：接觸距離1公尺內

圖為衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）28日下午巡視桃園機場防疫工作。（資料照）

2020-02-01 20:42:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎疫情讓許多民眾人心惶惶，絕大多數人出門都戴口罩，也有許多人抱怨難買到口罩；疫情指揮中心指揮官陳時中說，經專家認為，一公尺內的接觸距離再戴口罩即可。

雖然我國目前沒有武漢肺炎社區傳染病例，但仍有許多民眾搶購口罩；陳時中說，經專家會議討論，距離50公分內、15分鐘的長時間接觸要避免，若50公分到1公尺會比較有疑慮，就可以戴口罩，超過一公尺的話就沒必要。

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陳時中說，並非人人都需要戴口罩，國內專家也都建議健康民眾和一般學生不用戴口罩，上學上課也不用戴口罩；經濟部也表示，若人人都戴口罩、大家都搶買，產量根本無法應付。

指揮中心表示，今天已將疾病管制署庫存的100萬片戰備口罩，無償撥用予地方政府衛生局，提升其戰備庫存量，以因應地方政府緊急防疫需求。

指揮中心表示，徵用的一般醫用口罩及外科手術口罩訂定分配原則，其中地方政府部分，以醫療院所、機構工作人員、防疫人員、經地方政府實際協助執行嚴重特殊傳染性肺炎防治相關工作民政、警消、環保、教育、交通運輸等相關單位人員為主，由各地方政府彙整提報至中央流行疫情指揮中心，指揮中心將依各該對象提報人數及工作事項口罩耗用程度計算分配撥用後，於明日再度撥用至地方政府。

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