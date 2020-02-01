武漢肺炎》林口男子自疑染病「落跑」 人找到了

設籍新北市林口區男子從中國回台，自疑感染武漢肺炎到診所看病卻落跑，目前人已尋獲，送往責任醫院就醫。旅客入境示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

2020-02-01 20:29:42

［記者謝武雄／桃園報導］一名設籍新北市林口區男子昨天到附近診所就醫，自稱中國返台後疑似感染武漢肺炎，引發恐慌逃逸，由於這名男子在桃園也有住所，桃園市政府衛生局防疫人員今天下午會同警方查訪找到人，已協助他到責任醫院就醫。

這名男子27日從中國回台，因覺得呼吸不順、走路會喘，昨天到附近的診所就醫，他自稱返台後走路呼吸會喘，懷疑感染武漢肺炎，護理人員立刻提高警覺，請他到門口說明，確保其他病患安全，也建議他到鄰近大醫院急診或撥1922防疫專線由專人協助。未料，男子竟然失控叫罵，趁護理人員準備報警之際逃離現場。診所則強調，男子並非武漢肺炎確診病患，診所無權強制就醫，由於病人在診所沒有病歷，只能請警方協尋。

請繼續往下閱讀...

新北市政府警察局林口警分局文化派出所查訪後，掌握男子身分，他的戶籍在新北市，除了在新北有住處，桃園也有，防疫人員今天下午立刻會同警方到桃園住所找人，雖然查訪時男子不在家，但警方最後透過車籍資料，與防疫人員終於找到這男子，協助他到責任醫院就醫。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法