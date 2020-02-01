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武漢肺炎》武漢為何大封城？ 最新中國報告揭真相

武漢肺炎如傳染力比較強的「SARS」，終止城市運作可能才是解決之道；圖為封城後的武漢。（路透）

武漢肺炎如傳染力比較強的「SARS」，終止城市運作可能才是解決之道；圖為封城後的武漢。（路透）

2020-02-01 16:21:13

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情爆發後，中國政府下令武漢市「封城」，市場分析部落格「Peak Prosperity」披露，中國專家已撰寫了1份預發佈的報告，指出就算是在「中國數據」之下，武漢肺炎的傳染力「依然高於」SARS，且致死率還「不相上下」，恐怕唯有「封城隔離」才是避免浩劫的方法。

據該部落格披露，1份由中國中科院副研究員曹志冬等多位重量級學者、刊載於醫學研究論文預印本平台「medRxiv」的報告指出，透過中國疾病預防控制中心（CDC）的疫情人數建模後發現，估計武漢肺炎的基本傳染數「RO值」為4.08，也就是平均1個感染者可傳給4.08人；該部落格還補充，使用中國官方數據代表數字極有可能被「低估」。

該報告指出，即使是在SARS發源地廣州，當地的RO值也僅有3.01，也就是武漢肺炎的傳染力基本上高於SARS；該部落格提供數據，指出經過10輪傳染後，一般RO值為1.28的流感會「新增」9名感染者，但如果RO值達到4的話，第10輪傳染後「新增」的患者數將高達26萬2144人，尚不包含前9輪新增的患者。

除此以外，該報告也指出，經過建模後武漢肺炎的死亡率估計高達6.5%，與SARS的7.66%死亡率相去不遠，代表疫情若全面爆發將是1場「無比災難」。

另一方面，該報告也指出，如果能把武漢肺炎的傳染期壓制在2、3天以內的話，RO值可降至1以下，這也是為何唯有「封城」，讓城市停止活動，才是減少大浩劫的方法；該部落格也提醒，鑒於此次肺炎疫情的強度及預防方法，世界各地的人們都要有自己的城市因為傳出疫情而被「封城」的準備。

該部落格也強調，該報告為「預印本」，尚未經過「同行評審」（peer review）的程序，但該部落格批評世界衛生組織（WHO）在早知此報告存在的情況下，仍未對旅遊及經貿等互通有無作出示警，不論原因為何「似乎不想讓大家為此做好準備」。

目前美國政府就宣佈肺炎疫情已構成國家「公共衛生突發事件」，加強管理來自中國的遊客。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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