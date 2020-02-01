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武漢肺炎》口罩來了！超商鋪貨 這店佛心「每人可買5片」

全家彰化新彰基店今天傍晚口罩配送到店，還來不及上架，就已吸引不少民眾搶購。（記者張聰秋攝）

全家彰化新彰基店今天傍晚口罩配送到店，還來不及上架，就已吸引不少民眾搶購。（記者張聰秋攝）

2020-02-01 19:51:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕口罩貨到了！全台對抗中國武漢肺炎，醫用口罩及外科手術口罩已是政府統一徵購的防疫戰略物資，口罩炙手可熱很難買，要多跑幾家，每家超商鋪貨時間不同，彰化市全家超商彰化新彰基店白天缺貨，架上還掛出「進貨中」告示，今天傍晚口罩配送到店，開放每人可購買5片，比政府規定3片還多，民眾樂得直呼店家佛心來的！

從1月31日起到2月15日止，政府透過統一徵購、統一調控、統一售價的方式，無償撥用配送口罩給地方縣市使用，避免囤積哄抬價格，彰化縣向衛福部提報需求，請求撥給7萬5000人口罩人數。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，撥用對象以醫療院所或機構的工作人員，以及相關防疫人員包括協助防疫工作的民政、警消、教育、環保，還有交通運輸從業人員。

至於一般民眾和學童，由政府發配到全台各地的超商、藥局、藥妝店、醫材行等商家，因採取發配方式，口罩一上架很快就賣掉，民眾抱怨難買且買不到，「自立救濟」互相在LINE群組通報哪裡有賣口罩，彰化踢爆網LINE群組，有民眾熱心通報彰基附近藥局、超商有賣口罩，引發迴響。

記者今天下午實地跑了彰化縣政府和彰化基督教醫院附近的5家超商、藥局，其中1家藥局還販售口罩，其他4家不是直接在門口貼出「口罩酒精已售完」的告示海報，就是缺貨，展示架沒貨，掛上「商品已售罄，目前進貨中」的告示牌。

店員向記者說，今天貨還沒來，晚上會進貨。傍晚，位於彰基總院、博愛街與南校街口的全家便利商店，新貨源一到店，都還來不及上架，就有人前來購買，店家開放每人購買5片，民眾買得超開心。

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新到貨的口罩還來不及上架，就被民眾買走。（記者張聰秋攝）

新到貨的口罩還來不及上架，就被民眾買走。（記者張聰秋攝）

彰化有超商店開放民眾購買口罩，每人可買5片，但單片包裝每片8元。（記者張聰秋攝）

彰化有超商店開放民眾購買口罩，每人可買5片，但單片包裝每片8元。（記者張聰秋攝）

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