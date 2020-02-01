台日小劇場交流！澎恰恰反串媽媽桑 3月東京公演

「麗晶卡拉OK的最後一夜」以首部台語音樂舞台劇進軍日本，反串媽媽桑的澎恰恰和導演曾慧誠特別提前到東京踩點並舉辦宣傳記者會。（記者林翠儀攝）

2020-02-01 23:59:00

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕由澎恰恰反串卡拉OK媽媽桑的音樂劇「麗晶卡拉OK的最後一夜」，將於3月底在東京文青聖地下北澤的本多劇場公演。全劇以台語發音的「麗晶」，是本多劇場從1982年成立以來，首次接受外國劇團演出的首部音樂劇，澎恰恰和導演曾慧誠昨晚在誠品生活日本橋舉辦宣傳記者會，澎恰恰表示，這是他演藝生涯36年來很重要的紀錄和最大的挑戰，他會盡全力詮釋劇中的女性角色。

「麗晶卡拉OK的最後一夜」結合導演曾慧誠、「花甲男孩轉大人」編劇詹傑及傳藝金曲最佳作曲人李哲藝等台灣6、7年級生創作，由台灣綜藝大哥大澎恰恰和音樂劇團「躍演劇團」共演。

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主要是描寫基隆港邊的卡拉OK店，從80年代的繁華盛世，到現代的沒落，澎恰恰扮演的媽媽桑「陳麗卿」，在麗晶卡拉ok熄燈的最後一夜，以一首首台語老歌回憶過往的歲月，本劇去年1月在華山文創園區烏梅劇院連演了12場，每場均請來知名的藝人擔任關門客，包括曾以「鐵獅玉玲瓏」和澎恰恰共創收視高點的諧星許效舜，以及平常螢幕角色均很強烈的林美秀、黃子佼和苗可麗等人。

澎恰恰受訪時說，可能是他搞笑的形象太強烈，一開始觀眾都誤以為這是一部喜劇，但最後大家卻哭著回去，導演曾慧誠也說，由於演出的來賓也只拿到自己部分的台詞，黃子佼演出後大呼意外，沒想到大家是玩真的，澎恰恰回憶說和黃子佼對戲的那場令他印象最深刻，一堆人哭成一團。澎恰恰很巧妙地利用了「珠寶」與「陳麗卿」的反差，讓觀眾又笑又哭，也以流利的台語和演技增加了這部音樂劇的層次與深度。

對於日本場的「關門客」，曾慧誠表示，已敲定由成為台灣媳婦的日本籍女星大久保麻梨子擔任。曾慧誠很希望藉由大久保的演出表現出台日文化的交點，大久保將用一首歌跟大家分享她在台灣的故事，目前結局還沒開始撰寫，因此曾慧誠也很期待，很想知道大久保會選什麼歌。

華山文創烏梅劇院和下北澤本多劇場在2018年締結為姊妹劇場，每年各派劇團互訪演出，「麗晶」一劇成為兩劇場結盟後首部在本多劇場演出的台灣劇碼，日本的「52！PRO」劇團也預定於2月底到烏梅劇院演出「夾縫轍痕」，全團由40多歲男性組成的「52！PRO」，曾在2018年及2019年到烏梅劇院公演，也是牽起台日兩劇場合作契機的劇團。

駐日台灣文化中心主任王淑芳表示，本多劇場可說是日本小劇場的聖地，創立38年來不曾開放外國團隊申請演出，在台灣文化中心強力「促銷」下，本多劇場終於為台灣劇團首次開啟大門，「麗晶」一劇做為第1部在本多登場的外國音樂劇具有重大的領航意義。

本多劇場的負責人本多慎一郎昨晚也帶領「52！PRO」劇團成員出席誠品生活館的宣傳記者會，他表示從今年開始，烏梅劇院派了一名人員到本多劇場實習，他亦期許透過這次演出，為台日小劇場開拓更多海外巡演與跨域交流的可能性。

澎恰恰在宣傳記者會中模仿鈴木一朗擊球姿勢。（記者林翠儀攝）

台灣的華山文創烏梅劇院和日本的本多劇場首度合作劇團互訪演出，預定3月底在本多劇場公演的「麗晶卡拉OK的最後一夜」主演者澎恰恰、導演曾慧誠、日本「52！PRO」劇團成員及本多劇場負責人本多慎一郎等人，31日晚間在誠品生活館日本橋舉行宣傳記者會。（記者林翠儀攝）

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