台日小劇場交流！澎恰恰反串媽媽桑 3月東京公演
〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕由澎恰恰反串卡拉OK媽媽桑的音樂劇「麗晶卡拉OK的最後一夜」，將於3月底在東京文青聖地下北澤的本多劇場公演。全劇以台語發音的「麗晶」，是本多劇場從1982年成立以來，首次接受外國劇團演出的首部音樂劇，澎恰恰和導演曾慧誠昨晚在誠品生活日本橋舉辦宣傳記者會，澎恰恰表示，這是他演藝生涯36年來很重要的紀錄和最大的挑戰，他會盡全力詮釋劇中的女性角色。
「麗晶卡拉OK的最後一夜」結合導演曾慧誠、「花甲男孩轉大人」編劇詹傑及傳藝金曲最佳作曲人李哲藝等台灣6、7年級生創作，由台灣綜藝大哥大澎恰恰和音樂劇團「躍演劇團」共演。
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主要是描寫基隆港邊的卡拉OK店，從80年代的繁華盛世，到現代的沒落，澎恰恰扮演的媽媽桑「陳麗卿」，在麗晶卡拉ok熄燈的最後一夜，以一首首台語老歌回憶過往的歲月，本劇去年1月在華山文創園區烏梅劇院連演了12場，每場均請來知名的藝人擔任關門客，包括曾以「鐵獅玉玲瓏」和澎恰恰共創收視高點的諧星許效舜，以及平常螢幕角色均很強烈的林美秀、黃子佼和苗可麗等人。
澎恰恰受訪時說，可能是他搞笑的形象太強烈，一開始觀眾都誤以為這是一部喜劇，但最後大家卻哭著回去，導演曾慧誠也說，由於演出的來賓也只拿到自己部分的台詞，黃子佼演出後大呼意外，沒想到大家是玩真的，澎恰恰回憶說和黃子佼對戲的那場令他印象最深刻，一堆人哭成一團。澎恰恰很巧妙地利用了「珠寶」與「陳麗卿」的反差，讓觀眾又笑又哭，也以流利的台語和演技增加了這部音樂劇的層次與深度。
對於日本場的「關門客」，曾慧誠表示，已敲定由成為台灣媳婦的日本籍女星大久保麻梨子擔任。曾慧誠很希望藉由大久保的演出表現出台日文化的交點，大久保將用一首歌跟大家分享她在台灣的故事，目前結局還沒開始撰寫，因此曾慧誠也很期待，很想知道大久保會選什麼歌。
華山文創烏梅劇院和下北澤本多劇場在2018年締結為姊妹劇場，每年各派劇團互訪演出，「麗晶」一劇成為兩劇場結盟後首部在本多劇場演出的台灣劇碼，日本的「52！PRO」劇團也預定於2月底到烏梅劇院演出「夾縫轍痕」，全團由40多歲男性組成的「52！PRO」，曾在2018年及2019年到烏梅劇院公演，也是牽起台日兩劇場合作契機的劇團。
駐日台灣文化中心主任王淑芳表示，本多劇場可說是日本小劇場的聖地，創立38年來不曾開放外國團隊申請演出，在台灣文化中心強力「促銷」下，本多劇場終於為台灣劇團首次開啟大門，「麗晶」一劇做為第1部在本多登場的外國音樂劇具有重大的領航意義。
本多劇場的負責人本多慎一郎昨晚也帶領「52！PRO」劇團成員出席誠品生活館的宣傳記者會，他表示從今年開始，烏梅劇院派了一名人員到本多劇場實習，他亦期許透過這次演出，為台日小劇場開拓更多海外巡演與跨域交流的可能性。
台灣的華山文創烏梅劇院和日本的本多劇場首度合作劇團互訪演出，預定3月底在本多劇場公演的「麗晶卡拉OK的最後一夜」主演者澎恰恰、導演曾慧誠、日本「52！PRO」劇團成員及本多劇場負責人本多慎一郎等人，31日晚間在誠品生活館日本橋舉行宣傳記者會。（記者林翠儀攝）