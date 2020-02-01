武漢肺炎》買到了！彰化人秀買口罩發票樂翻了

民眾今在住家附近藥局買到統一售價的口罩，每個6元、1包3個共18元，民眾開心秀出消費發票。（記者張聰秋攝）

2020-02-01 15:17:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕武漢肺炎疫情升溫中，全台聞疫色變，為了抗疫口罩需求量激增，超商、藥局、藥妝店、醫材行等商家，口罩一上架很快賣掉，民眾抱怨買不到，但有彰化市民在住家附近的藥局，沒排隊就買到了口罩，價格還是便宜的，民眾開心秀出用18元買到3個口罩的發票收據，建議大家多跑幾家，不怕買不到。

全台防疫，口罩已成為防疫戰略物資，從昨天（1月31日）開始，由政府全面徵購國內口罩，採取統一徵購、統一調控、統一售價的方式，避免囤積哄抬價格，每人限購3個，每個6元。

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家住彰化市的王姓民眾，在離家不遠的醫院前藥局就買到藥局，只跑1家就讓他買到3個口罩，他說，只要自己願意出門，這家沒有改到別家，多跑幾家還是會買到。

今天下午，記者實地跑了彰化縣政府和彰化基督教醫院附近的超商、藥局共5家，1家藥局門口張貼「口罩酒精已售完」的告示海報，3家24小時便利商店，店內架上都已沒貨，店家掛上「商品已售罄，目前進貨中」的告示牌。

店員說，今天貨還沒來，晚上就會進貨，最後第5家為連鎖藥局，口罩還在販售，店家依照政策規定，每人限購3個，每個6元。

也有民眾傳授分次買口罩的妙招，建議大家多跑幾家，各在不同店家買，隔2天、3天再買，不需囤貨，現在口罩工廠都已加班趕工中，口罩供應量會增加，經由統一售價也不會漲價，根本不用擔心買不到或買貴了。

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超商店內口罩展示架缺貨，待補貨。（記者張聰秋攝）

店家貼心掛上告示牌，表明口罩商品進貨中。（記者張聰秋攝）

業者在店門口張貼口罩酒精已售完的告示。（記者張聰秋攝）

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