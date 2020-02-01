武漢肺炎》別再寄口罩出國！海關2天沒入近9萬片

航警局與台北關31日又再查獲256件總計5萬3955片違規寄送口罩出口案件，依法全數由海關沒入並移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。（記者朱沛雄攝）

2020-02-01 13:30:08

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕武漢肺炎疫情延燒，為確保國內口罩供應所需，保障國人健康，經濟部公告自1月24日起至2月23日止，為期一個月期間，紡織材料製口罩管制出口。不過仍有民眾仍企圖將口罩以快遞、郵寄或報關方式寄送出口，自1月30日航警局與關務署台北關查獲沒入3萬3225片寄送出口的口罩，昨（31日）日又查獲高達256件總計5萬3955片違規寄送出口的口罩，依法全數由海關沒入並移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。航警局呼籲民眾別再郵寄或貨運出境，違者除了被沒收口罩，也可能會被處以罰款。

航警局表示，航警局與海關30日在台北郵件處理中心執行出口貨物、郵包及快遞貨物檢查，查獲123件總計3萬3225片以郵包將口罩寄送出口的案件，媒體披露後，仍有民眾或心存僥倖或不知，為供應中國大陸親友、公司同仁，透過快遞、郵寄、行李託運或出口報關方式，意圖郵寄口罩出口，昨日又從出口郵件中，再查獲高達256件總計5萬3955片違規寄送口罩出口案件。

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航警局再次籲，民眾務必確實遵守政府現行之管制措施，口罩不得以郵寄或報關方式寄送出口，以免觸法受罰，航警局仍將持續配合海關嚴查嚴辦，避免防疫政策出現缺口。

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航警局與臺北關31日又再查獲256件總計5萬3955片違規寄送口罩出口案件。（記者朱沛雄攝）

財政部臉書PO文呼籲民眾別再郵寄或貨運出境，違者口罩除了被沒收，也可能會被處以罰款。（擷取自財政部臉書）

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