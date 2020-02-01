新北市再發布捷運等35場站TOD都市計畫案 全市總計達56處

新北市政府透過大眾運輸發展為導向（Transit Oriented Development,TOD）的都市發展策略，再公布35處場站適用。（新北市政府提供）

2020-02-01 12:18:11

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府都更第一箭「捷運蓋到哪、都更做到哪」，辦理「擬定新北市捷運場站（第一階段）周邊地區細部計畫土地使用分區管制要點（配合大眾運輸發展導向策略）」案，第二階段增加的35處捷運及火車站，近日已發布實施，總計已有56處場站適用，適用範圍內的申請者應繳納增額容積價金，並提供托老、托幼或社宅等公益性設施，最高可獲取50%的增額容積。

城鄉局第一階段公告21處捷運適用場站，已在2019年8月29日發布實施；第二階段再增加35處捷運及火車站場站，已在今年1月31日發布實施，總計將有56處場站適用。

請繼續往下閱讀...

第二階段增加的35處包括三和國中站、三重國小站、先嗇宮站、蘆洲站、新莊副都心站、新北產業園區、幸福站、輔大站、丹鳳站、迴龍站、泰山站、泰山貴和站、新店區公所站、新店站、小碧潭站、十四張站、安康站、永和站、南勢角站、景平站、秀朗橋站、橋和站、中原站、中和高中站、雙和醫院站、永寧站、頂埔站、板橋站（板橋火車站）、江子翠站、亞東醫院站、竹圍站、三峽站、樹林火車站、汐止火車站、汐科火車站等35處場站周邊地區範圍。

城鄉發展局局長黃一平表示，市府透過大眾運輸發展為導向（Transit Oriented Development,TOD）的都市發展策略，提高都市更新誘因，加上剛通車的捷運新北環狀線第一階段工程，未來包含新店大坪林、十四張、秀朗橋、景平、景安、中和、橋和、中原、板新、板橋、新埔民生、頭前庄、幸福及新北產業園區等14處捷運站，也將透過開發效益挹助捷運建設，達到活化地區發展、促進就業機會等效益，建立透過步行即可完成就業、就學、居住及消費等一日生活所需的生活環境。

城鄉發展局綜合規劃科長陳柏君表示，為推動增額容積這項重要政策，捷運場站周邊計畫範圍內優先適用增額容積，申請達一定比例後才能申請容積移轉。另考量目前正整合中的容積移轉開發案件權益，本階段也承接第一階段半年緩衝期限的規定，至今年7月31日止，已循容積移轉申請程序申請並確認基地移入量體（完成書面審查），或都市更新事業計畫報核在案的案件，得不受增額容積與容積移轉優先申請次序限制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法