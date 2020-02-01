高雄中華地下道今封路填平 韓國瑜：請市民忍耐一下
〔記者王榮祥／高雄報導〕有48年歷史、承載許多高雄人美好回憶的高雄中華地下道，因為鐵路地下化後功成身退，今天起正式封路進行填平及拆除作業；高雄市長韓國瑜主持開工典儀，並呼籲市民朋友忍耐一下，36天後會給大家一條流暢的交通動線。
高雄中華地下道為南北向，北端為九如路、南側為建國路，全長約360公尺、寬約21公尺，單側雙線道，另有機車專用道，48年前開通時為全台最大地下道之一，主要功能為穿越鐵路，加上高雄中華路本身即為台17線市區路段，車流量極大，堪稱高雄最重要的地下道。
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鐵路地下化後，高雄市政府陸續拆除貫穿鐵路的地面橋樑，今天則輪到中華地下道填平，整個封閉施工作業需36天，預計12天後會先開放臨時便道，36天後完成填平與拆除，整體作業則預計在今年7月完工。
高雄市長韓國瑜今主持開工典禮，他說中華地下道承載太多高雄人美好回憶，不管上班族還是學生，近50年來，都有很多美好回憶，但因為整體建設，如今功成身退；他同時呼籲希望市民朋友忍耐一下，36天後、會給大家一條流暢的交通動線。
高市工務局提醒市民今天起中華地下道兩端封閉，民眾請儘早改道，行駛同盟路、中庸街、自立路、中博高架橋等路段。