武漢肺炎》開學後每天需55萬片口罩 韓國瑜：頭痛買不到

韓國瑜表示，買不到口罩讓高雄市政府很頭痛。（記者黃旭磊攝）

2020-01-31 18:34:41

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市長韓國瑜表示，若中央規定開學後需戴口罩，市區每天需用量達55萬片，採購無門已向行政院副院長陳其邁反映，希望能重視，也呼籲民眾不要搶購。

韓國瑜下午在新興區財稅行政大樓聽取衛生局長林立人、衛生所主任示範漂百水消毒費，過程中，林立人以市售養樂多（100CC），加入8瓶礦泉水（各1250CC）容量清水，稀釋成1萬CC桶裝漂白水，用來擦拭桌面、遙控器及鍵盤，韓國瑜特別強調，「1天成本3元」，就能完成家庭、大樓清潔消毒，呼籲民眾勤洗手、消毒生活用品。

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韓國瑜說，高雄市是全台唯一開設一級防護城市，頭痛買不到口罩，中央管制起來，市府採購無門，金芭黎舞廳台商確診武漢肺炎後，已管制80多名個案，已跟行政院副院長提出希望特別重視高雄，最怕擴散卻買不到口罩。

韓國瑜說，目前市區每天需要35萬片口罩，中央將決定2月開學小朋友是否強制戴口罩，若需戴口罩上課，每天需要55萬片口罩，希望民眾短期內不要搶購。

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高雄市長韓國瑜（右）與衛生局長林立人（中）示範稀釋漂白水。（記者黃旭磊攝）

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