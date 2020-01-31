為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

基隆武漢肺炎應變會議 林右昌：不會取消大型活動

媒體詢問七堵煙火嘉年華活動是否受疫情影響而取消，基隆市長林右昌說，目前沒有計畫。（記者林欣漢攝）

媒體詢問七堵煙火嘉年華活動是否受疫情影響而取消，基隆市長林右昌說，目前沒有計畫。（記者林欣漢攝）

2020-01-31 16:16:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕武漢肺炎疫情延燒，基隆市政府今天下午召開緊急應變會議，市長林右昌要求各局處緊密合作，做好全面性防疫工作整備，對於媒體詢問2月8日七堵煙火嘉年華活動是否受疫情影響而取消，林右昌回應，目前沒有計畫要取消，中央也並未要求大型活動都要取消，會做好最高準備，一切依照中央防疫指示進行。

林右昌指出，過年前市府團隊就不斷地進行相關應變會議，也遵循中央政策進行全面防疫工作，如今因為WHO已將疫情定義為全球緊急事件，國內也有2起本土感染案例，早上行政院由副院長陳其邁召開地方防疫聯合（視訊）會議，下午召集所有局處首長傳達中央政策，雖然是二級開設，但是是一級的規格，希望讓所有防疫工作做得更完整。

媒體詢問，雲林縣宣布要全面發放兒童口罩，基隆市是否比照辦理，對此，林右昌說，市府目前的口罩數量有困難，無法比照雲林的作法，特別是現在大家對口罩有很大的需求，但中央防疫中心也一再提醒，若是要去看病、有症狀或是出入人口密集場所，才需要戴口罩，對於市民反映買不到兒童口罩的問題，市府會向中央反映，但也提醒民眾不要囤積，現在中央統一徵集、配送，相信口罩的需求過幾天就會紓緩。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》遊戲廠怕怕！台北國際電玩展延期至暑假
2020-01-31 16:06

武漢肺炎》遊戲廠怕怕！台北國際電玩展延期至暑假
武漢肺炎》疫情嚴重 中超將延期開幕
2020-01-31 16:03

武漢肺炎》疫情嚴重 中超將延期開幕
武漢肺炎》達利歐：若疫情集中中國 中、港股市將受最大衝擊
2020-01-31 15:57

武漢肺炎》達利歐：若疫情集中中國 中、港股市將受最大衝擊
生活今日熱門
2020-01-31 07:37

險成海上監獄！中國夫妻疑感染讓7000人困郵輪 台灣苦主現身...

2020-01-30 18:20

買自由時報中1000萬元大獎！中壢這2家小七顧客快找發票

2020-01-31 07:32

南投、桃園急凍2.9度！全台持續發布低溫特報

2020-01-30 23:39

超越晶晶！專業翻譯批改「范范體」 網笑翻：是哈佛？

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播