基隆武漢肺炎應變會議 林右昌：不會取消大型活動

媒體詢問七堵煙火嘉年華活動是否受疫情影響而取消，基隆市長林右昌說，目前沒有計畫。（記者林欣漢攝）

2020-01-31 16:16:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕武漢肺炎疫情延燒，基隆市政府今天下午召開緊急應變會議，市長林右昌要求各局處緊密合作，做好全面性防疫工作整備，對於媒體詢問2月8日七堵煙火嘉年華活動是否受疫情影響而取消，林右昌回應，目前沒有計畫要取消，中央也並未要求大型活動都要取消，會做好最高準備，一切依照中央防疫指示進行。

林右昌指出，過年前市府團隊就不斷地進行相關應變會議，也遵循中央政策進行全面防疫工作，如今因為WHO已將疫情定義為全球緊急事件，國內也有2起本土感染案例，早上行政院由副院長陳其邁召開地方防疫聯合（視訊）會議，下午召集所有局處首長傳達中央政策，雖然是二級開設，但是是一級的規格，希望讓所有防疫工作做得更完整。

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媒體詢問，雲林縣宣布要全面發放兒童口罩，基隆市是否比照辦理，對此，林右昌說，市府目前的口罩數量有困難，無法比照雲林的作法，特別是現在大家對口罩有很大的需求，但中央防疫中心也一再提醒，若是要去看病、有症狀或是出入人口密集場所，才需要戴口罩，對於市民反映買不到兒童口罩的問題，市府會向中央反映，但也提醒民眾不要囤積，現在中央統一徵集、配送，相信口罩的需求過幾天就會紓緩。

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