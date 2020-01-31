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宜市慶祝元宵 邀民眾「摸」春牛

宜蘭市公所將於元宵節（8日）在五穀廟舉辦「鞭春牛」祈福活動，還牽來真牛讓民眾「摸春牛」。（記者林敬倫攝）

宜蘭市公所將於元宵節（8日）在五穀廟舉辦「鞭春牛」祈福活動，還牽來真牛讓民眾「摸春牛」。（記者林敬倫攝）

2020-01-31 16:12:54

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所將於元宵節（2月8日）在五穀廟舉辦「宜蘭永興金鼠年~元宵鞭春牛祈福系列活動」，當天除有鞭春牛祈福儀式，還會牽來真的水牛，開放民眾「摸」春牛，祈求幸福、平安與健康；宜蘭市長江聰淵說，武漢肺炎疫情延燒，五穀廟神農大帝就是掌管的人民健康，歡迎民眾參與祈福活動，攜手對抗武漢肺炎。

宜蘭市公所去年在五穀廟試辦「鞭春牛」活動，獲得熱烈回響，今年遂擴大舉行，元宵節當日上午9點起，於五穀廟前廣場及對面新月廣場側門舉辦「宜蘭永興金鼠年~元宵鞭春牛祈福系列活動」，上午9點30分，在廟方遵照祭儀向神農大帝祈求風調雨順、國泰民安後，就會參照古禮迎請出春牛。

江聰淵將用神鞭象徵性鞭春牛3下，以召告世人元宵過後應各就各位，在工作崗位努力不懈，市民朋友也可觸摸春牛激勵自我。晚間六點，廟方還規劃一系列表演活動，在古禮引導下火化紙春牛，恭送春牛復職，象徵神農大帝保佑世人五穀豐收。

五廟方選在鞭春牛及送春牛復職兩個時段內，限量發送1600份平安五穀米給現場民眾保平安，市公所亦提供限量免費鼠年DIY燈籠1000份供民眾索取；另外，參加活動的民眾，只要穿過紙春牛的下方，也就是俗稱的「鑽牛腳」後，並擲筊三次內有一次獲得「聖筊」，就有機會拿到市公所精心準備的鼠年紀念幣，限量1200個，送完為止。

江聰淵表示，鞭春牛活動是地方特有習俗，有正向意義，其精神就是勉勵世人奮發向上，不要懈怠，祈願國泰民安、風調雨順、五穀豐收級百姓康寧，他指出，近期適逢武漢肺炎疫情延燒，神農大帝剛好掌管人的健康，歡迎民眾踴躍參與祈福活動，祈求平安健康，對抗武漢肺炎。

參加活動的民眾，只要穿過紙春牛的下方，並擲筊3次內有一次獲得「聖筊」，就有機會拿到市公所精心準備的鼠年紀念幣，限量1200個，送完為止。（記者林敬倫攝）

參加活動的民眾，只要穿過紙春牛的下方，並擲筊3次內有一次獲得「聖筊」，就有機會拿到市公所精心準備的鼠年紀念幣，限量1200個，送完為止。（記者林敬倫攝）

五廟方選在鞭春牛及送春牛復職兩個時段內，限量發送1600份平安五穀米給現場民眾保平安。（記者林敬倫攝）

五廟方選在鞭春牛及送春牛復職兩個時段內，限量發送1600份平安五穀米給現場民眾保平安。（記者林敬倫攝）

市公所提供限量免費鼠年DIY燈籠1000份供民眾索取。（記者林敬倫攝）

市公所提供限量免費鼠年DIY燈籠1000份供民眾索取。（記者林敬倫攝）

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