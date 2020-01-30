武漢肺炎》台中電影院量體溫送口罩 春節業績掉一半

電影院在民眾進場前量額溫，確定沒有發燒。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-30 20:54:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受武漢肺炎疫情影響，百貨公司多多少受到影響，尤其有電影院業績更是掉了一半，只要民眾進入戲院一定量體溫，如果發燒就協助退票，沒有口罩也會贈送口罩配戴進場，不過有超市逆勢成長，民眾減少外食，買菜回家自己煮，業績上漲1、2成。

百貨公司業績受疫情衝擊，中友百貨減少約不到一成，春節期間餐廳仍客滿、排隊，民眾超過八成也戴上口罩，逛街、吃飯行興致不減，而藥局口罩、乾洗手液也早在初一、初二就一掃而空，不過仍會一包3片口罩販賣，預計最快下週才能正常供貨；廣三SOGO百貨的來客數則減少一、二成，強調全館都消毒數次，全館員工上下班也會量體溫監控，同時準備額溫槍給需要的顧客，確保健康管理。

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中友公關陳彥雯表示，目前正值換季出清，全館服務人員幾乎全都上戴上口罩，場內每天三次以上酒精消毒清潔，電梯口、餐飲區都設乾洗手，服務台也準備口罩供異狀顧客使用，新光三越表示，春節來客數不影響，防疫配合政府措施。

凱擘影城區經理廖英伊表示，受疫情影響，雖然春節業績掉一半，落實防疫措施不減，進影廳一定量額溫並提醒乾洗手消毒，沒有口罩也會給予戴上，額溫超過37.5度會協助退票不進廳，並加強影廳座位、廁所及地板消毒。

楓康超市則因為民眾擔心疫情，不去人多的場所，改為買菜回家自己煮，或是在家休閒，業績增1至2成，生鮮、熟食及零食業績上升，家樂福業績持平，只是口罩也缺貨，最快要下週才能陸續補貨。

至於餐廳部分，潮港城執行長吳俊彥表示，春節影響不到一成，至於春酒訂位則有些工業區廠商的台籍幹部未回國，要求延期；阿秋餐廳則表示開工日後影影響較明顯；永豐棧說，春節期間仍滿房滿桌，春酒多是國內廠商，仍照常舉行。

為防制武漢肺炎，市長盧秀燕今天特別前往凱擘影城視察，肯定影廳確實防疫，進影院量額溫、戴口罩，也建議民眾進入密閉場所應配戴口罩台灣燈會在即，盧秀燕表示，防疫期間戶外場所活動照辦，像燈會攤商、志工等相關工作人員，會嚴格要求配戴口罩及落實個人健康管理，但室內活動會嚴格把關。

另外針對密閉空間場所如全市15家電影院業者嚴格落實一線防疫作為，要求工作人員配戴口罩，現場提供酒精消毒液供民眾使用，並加強影廳座位、廁所及地板消毒。

受武漢肺炎影響，電影業績掉一半。（記者蔡淑媛攝）

百貨公司服務人員勤消毒。（廣三SOGO提供）

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