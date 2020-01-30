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武漢肺炎》新竹市國高中寒假輔導照常 加強消毒、量體溫

新竹市立幼兒園今天正常上課，加強體溫量測、勤洗手及消毒工作，而下週一舉行的寒假輔導課也都照常，並未取消。（新竹市政府提供）

新竹市立幼兒園今天正常上課，加強體溫量測、勤洗手及消毒工作，而下週一舉行的寒假輔導課也都照常，並未取消。（新竹市政府提供）

2020-01-30 18:08:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕因應武漢肺炎疫情，不少縣市已取消寒假輔導課，不過，新竹市府今天說，下週一開始的市轄各國中、高中寒假輔導仍會繼續，並未取消，而公立幼兒園今天也正常上課，但已要求各級學校做好防範工作，包括量測體溫及進行消毒清潔，為2月11日全面開學後做好各種準備。

市府教育處說，已要求新竹市幼兒園及中小學全面清潔消毒，開學後更要落實師生體溫量測、衛教宣導及疫情通報機制，徹底維護師生健康。

此外，依嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心指示，為避免疫情擴大，竹市校園在春節結束的寒假輔導班及幼兒園開學等課程，在學生入校前，學校應成立防疫小組，進行校園環境清潔及消毒作業，並備妥酒精、肥皂等防疫物資，提供學校師生使用，目前並未取消寒輔課程，但會加強執行體溫量測及消毒工作。

另外，學校也會針對教職員工、學生寒假期間旅遊史、接觸史進行掌握，透過簡訊、LLINE等通訊媒體發送防疫通知，提醒家長、學生注意身體狀況，如出現發燒應通知學校，以利教師監測班上學生健康狀況，如出現咳嗽或流鼻水等感冒症狀應配戴口罩。

教育處說，目前已請學校備妥適量耳、額溫槍和洗手液及口罩，並請班導師或授課教師注意學生是否有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀。同時進行常態性環境的清潔及消毒，包括學校教職員工應定期針對學生經常接觸的物品表面，例如門把、桌面、電燈開關或其他公共區域進行漂白水稀釋液進行擦拭。同時保持室內通風，如非必要儘量不使用冷氣空調，且要強化通報作業，如疑似感染應通報當地衛生局或撥打1922或市府衛生局防疫專線：03-535-5130，協助轉診。

如校內教職員工生經醫師判定為疑似或確診為出現「嚴重特殊傳染性肺炎」，也要進行校安通報。並調查了解近期有無從中港澳入境的學生及教職員工，建議在家休息14天。

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