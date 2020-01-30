武漢肺炎》竹縣抽查9家口罩通路商 6家賣光、未發現哄抬

為避免不肖業者對相關防疫產品，惜售囤積或藉機斂財，新竹縣消保官和衛生局組成聯合稽查小組，抽查通路商的一般外科用口罩銷售情形。（記者廖雪茹攝）

2020-01-30 15:10:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因武漢肺炎疫情升溫，國内已出現8例確診病例，為避免不肖業者對相關防疫產品，惜售囤積或藉機斂財，新竹縣消保官和衛生局組成聯合稽查小組，今抽查9家業者，其中6家通路商的一般外科用口罩已售罄，查核行動未發現有哄抬物價情事。

新竹縣長楊文科今早新春團拜前，召集消保官羅鈞盛及衛生局長殷東成研商，令即組成聯合稽查小組，對轄內口罩通路商進行查核，並陸續抽查了維康（縣政三街）、統一超商（縣政門市）、全家超商（東元店）、惠康百貨（成功店）、康士美（自強南路店）、屈臣氏（縣政分公司）、家樂福（光明六路） 、杏一（縣政二路）、大樹藥局（光明六路）等9家業者。

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縣府表示，其中惠康百貨、康士美、屈臣氏、家樂福、杏一、大樹藥局的一般外科用口罩已全數賣完，而維康、統一超商、全家超商均仍持續販售，且價格為3入24元，單片8元。已售罄的業者如家樂福售價為50入99元，大樹藥局50入200至250元不等，並未有哄抬物價。

羅鈞盛提醒業者，不得趁機發災難財，否則恐有觸犯公平交易法第40條之虞，最重可處1億元罰鍰。

楊文科也呼籲縣民不要做恐慌性採購，經濟部已協調製造商趕工生產，確保供應無虞。民眾若在公開場合，如學校、市場、醫院等，應儘量戴上口罩，並養成勤洗手習慣，以避免病毒感染。相關問題可撥打新竹縣政府衛生局疾管科（03）551-1287諮詢專線，希望全民攜手共同渡過此一難關。

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