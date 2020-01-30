桃園燈會1/31起在老街溪放閃 交管措施看這裡

桃園燈會今年移師老街溪一連放閃13天，預計吸引大批人潮湧入賞燈。（記者李容萍攝）

2020-01-30 17:53:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園燈會1月31日起至2月12日在平鎮新勢公園、老街溪河岸公園及中壢光明公園展開為期13天活動，預計將吸引大量觀光人車湧入。平鎮、中壢警分局為求活動圓滿順利，在展區周邊道路實施交通管制，籲請民眾「搭機捷、坐公車、多走路」，既便捷又能避免車潮壅塞。

中壢警分局於1月31日至2月12日每天下午3點至晚上12點針對燈會展區相關周邊道路進行交通管制，老街溪河岸公園的河濱步道全面禁止車輛進入，中正路302巷、中山路361巷、388巷住戶屆時憑證或身分證進入，另外新勢公園、光明公園周邊靠燈會展區的人行道及停車格禁止停車。

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桃園燈會平鎮展區設在平鎮新勢公園及老街溪河岸公園，自行開車前往的民眾，可行駛國道1號下內壢交流道後左轉台1線，再右轉泰豐輪胎停車場，搭乘紅線接駁車；行駛國道1號的民眾，下新屋交流道左轉台1線後，右轉七和路，將車輛停放在六和停車場，再搭乘綠線接駁車。

中壢警分局長劉印宮、平鎮警分局長李建民建議前往賞燈民眾，可以多利用大眾交通工具前來會場，自中壢火車站徒步至會場約10分鐘、機捷A21站徒步則僅需7分鐘都相當便利，另外燈會期間市府規劃兩條免費接駁車，平日、假日下午5點起行駛，返程末班車平日晚上10點30分、假日晚上11點，平均15至30分鐘一班車，民眾可多加利用。

紅線：泰豐輪胎停車場→中壢聯合辦公大樓→第一銀行→飛天曙光燈區→中壢分局→中壢聯合辦公大樓→泰豐輪胎停車場。

綠線：六和停車場→機場捷運A21環北站→銀河曙光燈區→六和停車場。

警方在會場設立機動派出所，協助維護秩序、通報及為民服務，並在新勢公園周遭管制路邊停車，建立安全行人走廊，配合主辦單位引導騎乘機車前往民眾，到中壢國中及新勢國小的機車停車場停放，此外，康樂路單側人行道也有開放機車停放，請民眾多加利用。

2020桃園燈會在平鎮新勢公園及老街溪河畔舉行，警方配合規劃停車場及接駁公車等交通管制措施。（警方提供）（記者李容萍攝）

2020桃園燈會在平鎮新勢公園及老街溪河畔舉行，警方配合規劃停車場及接駁公車等交通管制措施。（警方提供）

2020桃園燈會在平鎮新勢公園及老街溪河畔舉行，警方配合規劃停車場及接駁公車等交通管制措施。（警方提供）

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