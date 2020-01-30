為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》疫情嚴重了開始戴口罩？ 柯文哲：要保護自己

針對疫情，台北市長柯文哲30日接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

針對疫情，台北市長柯文哲30日接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2020-01-30 11:33:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕面對武漢肺炎持續擴散，曾經喊話看到他戴口罩再戴的台北市長柯文哲，近日也開始戴口罩。對此，柯文哲今天受訪表示，中國瞬間超過六千例，現在開始上班了，依中國和台灣往來密切程度，未來一週將是防疫的危急關鍵期，若台灣的case能壓在慢慢增加，就表示繼非洲豬瘟後，在防疫上還是成功的，否則就麻煩了；為要保護自己，還是戴上去。

柯文哲今天上午安排在市長室外受訪，對於美國評估台灣疫情將是中國以外第二嚴重，柯不諱言以交通往返程度，這樣猜測也不能說不對，但像是中國的非洲豬瘟，至今沒有進入台灣，雖然人家會說他是醫界出身，當然說醫界好話，但台灣的防疫系統在世界上還算是排名前面、是好的。

不過柯也強調，話也不要講太大聲，因為中國大陸一下子突然超過六千例，台灣現在是8例，還是那句話，「未來一週，看我們的數目，如果我們也很多，那就是被美國人說中了，如果case還是慢慢增加，那就表示我們繼非洲豬瘟後，在防疫上還是成功的，未來一週是關鍵期。」

談到下令要求市府第一線櫃檯工作人員都要戴上口罩，柯解釋，因為第一線會接觸不特定人士，對方也不會告訴你有沒有呼吸道症狀、有沒有感冒，如果突然打個噴嚏，這樣還是不行。

柯並呼籲，不只是戴口罩，最理想狀態是，戴眼鏡還可以保護眼結膜，這段時間連戴隱形眼鏡也不要戴。

針對北市防疫政策，柯說，早上開完市長室會議，已分發各局處做準備，下午會由副市長黃珊珊召開工作會議，之後應該會每天跟市民說明新的防疫政策，今天最重要的任務就是清點北市的口罩存量。

至於是否會跟進高雄市政府，也要求私人企業的第一線櫃檯要戴口罩、量體溫？柯則認為應該是「每天看疫情的變化來決定政策」，政治上是由內而外、由公而私，對公家機關就下行政命令，私人機關目前是建議，「當然我們也會觀測疫情變化，如果疫情是很快在上升，會下命令」，他覺得不用過度恐慌，但要做好準備。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》怕影響東京奧運 國際奧會將與WHO密切聯繫
2020-01-30 11:29

武漢肺炎》怕影響東京奧運 國際奧會將與WHO密切聯繫
自由開講》武漢肺炎再次印證中共邪惡的本質
2020-01-30 11:26

自由開講》武漢肺炎再次印證中共邪惡的本質
紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成

紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成
武漢肺炎》酒精消毒液、耳溫槍 成藥局熱銷商品
2020-01-30 11:26

武漢肺炎》酒精消毒液、耳溫槍 成藥局熱銷商品
武漢肺炎》校園防疫 教育部：一切依指揮中心規定分流管理
2020-01-30 11:26

武漢肺炎》校園防疫 教育部：一切依指揮中心規定分流管理
桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛

桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛
武漢肺炎》中衛過年加班5天趕製67萬片口罩 今優先供貨醫療院所
2020-01-30 11:18

武漢肺炎》中衛過年加班5天趕製67萬片口罩 今優先供貨醫療院所
武漢肺炎》「不能因疫情什麼事都不做」 竹縣府會照常新春團拜
2020-01-30 11:08

武漢肺炎》「不能因疫情什麼事都不做」 竹縣府會照常新春團拜
生活今日熱門
2020-01-30 06:43

獨家》武漢肺炎疫情狂燒！亞洲最大遊輪撤出中國改來台灣

2020-01-29 17:12

武漢肺炎》台男武漢封城前回宜蘭 高調逛街、吃大餐引公憤

2020-01-29 15:12

武漢肺炎》台8名確診病例共接觸460人 27人出現症狀

2020-01-29 13:46

武漢肺炎》彰化夫妻罹病趴趴走 所到之處今全面消毒 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播