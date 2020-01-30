武漢肺炎》疫情嚴重了開始戴口罩？ 柯文哲：要保護自己

針對疫情，台北市長柯文哲30日接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2020-01-30 11:33:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕面對武漢肺炎持續擴散，曾經喊話看到他戴口罩再戴的台北市長柯文哲，近日也開始戴口罩。對此，柯文哲今天受訪表示，中國瞬間超過六千例，現在開始上班了，依中國和台灣往來密切程度，未來一週將是防疫的危急關鍵期，若台灣的case能壓在慢慢增加，就表示繼非洲豬瘟後，在防疫上還是成功的，否則就麻煩了；為要保護自己，還是戴上去。

柯文哲今天上午安排在市長室外受訪，對於美國評估台灣疫情將是中國以外第二嚴重，柯不諱言以交通往返程度，這樣猜測也不能說不對，但像是中國的非洲豬瘟，至今沒有進入台灣，雖然人家會說他是醫界出身，當然說醫界好話，但台灣的防疫系統在世界上還算是排名前面、是好的。

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不過柯也強調，話也不要講太大聲，因為中國大陸一下子突然超過六千例，台灣現在是8例，還是那句話，「未來一週，看我們的數目，如果我們也很多，那就是被美國人說中了，如果case還是慢慢增加，那就表示我們繼非洲豬瘟後，在防疫上還是成功的，未來一週是關鍵期。」

談到下令要求市府第一線櫃檯工作人員都要戴上口罩，柯解釋，因為第一線會接觸不特定人士，對方也不會告訴你有沒有呼吸道症狀、有沒有感冒，如果突然打個噴嚏，這樣還是不行。

柯並呼籲，不只是戴口罩，最理想狀態是，戴眼鏡還可以保護眼結膜，這段時間連戴隱形眼鏡也不要戴。

針對北市防疫政策，柯說，早上開完市長室會議，已分發各局處做準備，下午會由副市長黃珊珊召開工作會議，之後應該會每天跟市民說明新的防疫政策，今天最重要的任務就是清點北市的口罩存量。

至於是否會跟進高雄市政府，也要求私人企業的第一線櫃檯要戴口罩、量體溫？柯則認為應該是「每天看疫情的變化來決定政策」，政治上是由內而外、由公而私，對公家機關就下行政命令，私人機關目前是建議，「當然我們也會觀測疫情變化，如果疫情是很快在上升，會下命令」，他覺得不用過度恐慌，但要做好準備。

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