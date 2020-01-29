意外讓人上癮的地獄景象！ 日本網友開發超狂「撈肌肉男」遊戲

日本網友以撈糖果機為靈感開發出了撈肌肉男遊戲。（圖片由推特帳號tadasumen授權提供使用）

2020-01-30 19:00:00

〔影音新聞／綜合報導〕最近街道四處可見夾娃娃機，國外更有許多不同的玩法，不只夾娃娃，各種東西都能夾。一名日本網友就以其中一個類型──撈糖果機為概念，開發了「撈肌肉男」的小遊戲。只見遊戲畫面中的機器塞滿了肌肉男，被鏟子撈起後又軟趴趴的滑落，讓許多網友不禁爆笑直呼：「這根本就是地獄吧！」

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之前他也開發了一款超有事遊戲「再不吃壽司就會死」，必須要操縱遊戲角色一直吃到壽司，不然血條就會一直減少最後歸零死亡。

當時這個腦洞大開的遊戲就讓他獲得廣大的注目，這次新作再度獲得熱烈迴響，讓作者趕緊宣布這款「撈肌肉男」將在近期免費上架。另外他也特別強調，這只是肌肉男的模擬鑑賞，請玩家不要太過期待遊戲性。看完了現在demo的這些畫面，雖然非常地獄但感覺反而更想玩了呢。

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