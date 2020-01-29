武漢肺炎》台男疑在武漢封城前回宜蘭 高調逛街、吃大餐引公憤

宜蘭縣一名疑似從武漢返台的男子，未遵守居家隔離14天要求，與家人逛街、吃大餐，引起宜蘭人公憤。（翻攝自宜蘭知識+）

2020-01-29 14:57:05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣一名男子過年前從中國武漢返台，但該男子與家人出外未戴口罩趴趴走，引起民眾恐慌，大批網友灌爆該名男子臉書；對此，宜蘭縣衛生局強調，正在查證該名男子身分，若確實從武漢返台，卻未做好居家隔離，將會依「傳染病防治法」開罰；目前宜蘭無確診個案，呼籲民眾不要恐慌。

臉書社團「宜蘭知識+」及「爆料公社公開版」，今天有網友發布貼文，指該名男子在武漢封城前從當地搭機回台，雖然沒有症狀，但是居然沒有自主隔離14天，到處趴趴走也不戴口罩。

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貼文網友還將該名男子返家後行蹤、貼文及合照公布，透露近期行蹤，如出入百貨商場、牛排館等。

貼文網友說，希望這個貼文能引起大眾的注意，因為實在無法忍受防疫的任何一點點漏洞，藉由大眾的力量，讓這樣的人自主隔離防護（出門至少要戴口罩吧），維護台灣大家的安全。

依據中央流行疫情指揮中心規定，雖然無症狀，但如果有湖北省旅遊史民眾，仍須居家檢疫14天，隔離14天不得外出，由里長或里幹事每日追蹤1次。

對此，宜蘭縣衛生局表示，已請相關單位釐清該男子身分，確認他是否從武漢返台，若查證屬實，且未戴口罩、未居家隔離14天就外出，已觸犯「傳染病防治法」，會依照相關法令處理。

衛生局強調，宜蘭縣目前並無確診個案，呼籲民眾不要恐慌，也不要轉傳相關訊息，以免有觸法疑慮。

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