追雪湧車潮！玉山積雪達30公分、合歡山路面結冰

山友28日在厚厚積雪中攀登玉山步步為營，下山提供照片給玉管處。（玉管處提供）

2020-01-29 10:00:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今日全台是冰番薯，但已轉乾冷，玉山、合歡山未再降雪，玉山排雲山莊積雪至今已達30公分，為20年來最大量。合歡山因有鏟雪車鏟掉路面積雪，惟在山壁和山頭仍白雪皚皚，各地遊客不斷地持續湧入，因路面結冰，在台14甲線28K以上就要加掛雪鏈，很多車輛在該路段停下掛雪鏈，影響後方車輛通行導致塞車。

山友一手拿雪杖一手拉繩索登玉山，下山後照片提供給玉管處。（玉管處提供）

今日持續低溫，但因水氣減少，玉山沒有再下雪，但因從前夜到昨日雪勢大且下的時間久，排雲山莊積雪30公分，而在風口路段的積雪量也近30公分，玉山國家公園管理處呼籲山友一定要備妥雪地裝備，且不要輕易登頂。

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合歡山武嶺停車場一早就客滿，警方低溫中指揮十分辛苦。（仁愛警分局提供）

玉管處副處長林文和表示，從昨日山友提供登玉山的影片，就可看出跨出的每一步都很艱辛，這幾天有登玉山準備的山友，可到排雲登山服務中心，填寫攀登玉山玉山園區登山路線雪攀裝備、體能狀況及技術自我檢查表，或自行玉管處官網下載填寫。因寒流持續發威，玉山步道雪地岩層結冰，步道更加濕滑，沒有雪地技術訓練經驗者，請不要貿然上山，以確保安全。

合歡山上的山壁仍有厚厚的積雪。（仁愛警分局提供）

玉山今天未再降雪，合歡山上也轉乾冷，但今日凌晨已有車子在翠峰管制站前大排長龍，上午放行後翠峰路段一度大塞車。

合歡山路面結冰而山頭仍白雪籠罩。（仁愛警分局提供）

目前山上道路結冰，台14甲線28K以上必須加掛雪鏈才能上山，因此在該管制點有不少汽車停下掛雪鏈，影響到後方的車，使得該路段也出現塞車情況。

仁愛警方在低溫中指揮交通十分辛苦，仁愛警分局副分局長凃瑞煙呼籲遊客，上山要先檢查車況和裝備，因有車輛上山後拋錨，也請大家千萬不要圖方便路邊隨意停車，以免影響雙向的車輛通行。

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