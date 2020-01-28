為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

寒流發威！玉山雪量創20年來最大 合歡山賞雪大塞車

玉山因寒流下大雪，令山友驚喜，也玩起堆雪人、雪花的遊戲。（記者謝介裕翻攝）

玉山因寒流下大雪，令山友驚喜，也玩起堆雪人、雪花的遊戲。（記者謝介裕翻攝）

2020-01-28 17:38:20

〔記者謝介裕／南投報導〕冷氣團持續發威，玉山園區積雪從上午8時許的10公分，不斷累加，迄下午3時許，已斷斷續續下了17小時，雪況仍未停歇，玉管處初估積雪已達25公分，不但超越合歡山約20公分的積雪量，也創下玉山20年來雪量最大、最廣的紀錄。

大雪紛飛下，玉山群峰翠綠山林變成銀白世界，且下雪線從海拔標高3952公尺的玉山主峰綿延至2610公尺的玉山國家公園塔塔加遊客中心，可說是罕見中的罕見。

目睹此雪景的山友激動地表示，簡直就像在做夢，手中撐著的傘竟不是為了遮雨，反而變成欣賞滿天雪花的道具，讓人有種置身北國的錯覺，更增添賞雪情趣。

而玉山地勢遠較合歡山陡峭，且從海拔2610公尺的塔塔加遊客中心以上地區，車輛便不能到達，須靠雙腳徒步前進，但怎麼也想不到來到鹿林、大鐵杉等園區時，積雪深度竟已快20公分，山友們索性停下腳步玩起堆雪人、打雪仗的遊戲，個個玩得不亦樂乎，也成為他們攀登玉山難忘的甜美回憶！

玉山國家公園管理處指出，玉山主峰線是國人最愛的登山路線之一，因排雲山莊到主峰的路線，全部都被白雪覆蓋，更增添攻頂的困難度及危險性，因此，該處也立即啟動雪季安全管理機制，勸導未攜帶雪靴、冰爪等雪季裝備的山友，千萬不要貿然攀登主峰路線，山友也都聽勸下山。

反觀，合歡山鳶峰以上至武嶺車陣一度綿延4、5公里，賞雪的人潮、車潮幾乎塞爆合歡山，還好警方及公路總局埔里工務段也祭出雪季交管措施，並無重大交通狀況發生。

合歡山湧現賞雪人、車潮情形。 （記者謝介裕攝）

合歡山湧現賞雪人、車潮情形。 （記者謝介裕攝）

合歡山湧現賞雪人、車潮，警方進行交通指揮疏導情形。 （記者謝介裕攝）

合歡山湧現賞雪人、車潮，警方進行交通指揮疏導情形。 （記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
夢幻銀白世界！玉山持續下雪中 積雪已達14公分
2020-01-28 15:09

夢幻銀白世界！玉山持續下雪中 積雪已達14公分
一夜白了頭！玉山積雪10公分、合歡山15公分
2020-01-28 09:27

一夜白了頭！玉山積雪10公分、合歡山15公分
生活今日熱門
2020-01-28 10:52

武漢肺炎百餘死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-28 14:25

武漢肺炎》台灣新增2病例！都是武漢來台觀光發燒確診

2020-01-27 21:20

妻子包大紅包 人夫買仙草結帳 竟是4張「伍佰」

2020-01-27 19:47

武漢肺炎》中客來台限制擴大 海外、港澳永久居留權也受限

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播