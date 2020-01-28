寒流發威！玉山雪量創20年來最大 合歡山賞雪大塞車

玉山因寒流下大雪，令山友驚喜，也玩起堆雪人、雪花的遊戲。（記者謝介裕翻攝）

2020-01-28 17:38:20

〔記者謝介裕／南投報導〕冷氣團持續發威，玉山園區積雪從上午8時許的10公分，不斷累加，迄下午3時許，已斷斷續續下了17小時，雪況仍未停歇，玉管處初估積雪已達25公分，不但超越合歡山約20公分的積雪量，也創下玉山20年來雪量最大、最廣的紀錄。

大雪紛飛下，玉山群峰翠綠山林變成銀白世界，且下雪線從海拔標高3952公尺的玉山主峰綿延至2610公尺的玉山國家公園塔塔加遊客中心，可說是罕見中的罕見。

請繼續往下閱讀...

目睹此雪景的山友激動地表示，簡直就像在做夢，手中撐著的傘竟不是為了遮雨，反而變成欣賞滿天雪花的道具，讓人有種置身北國的錯覺，更增添賞雪情趣。

而玉山地勢遠較合歡山陡峭，且從海拔2610公尺的塔塔加遊客中心以上地區，車輛便不能到達，須靠雙腳徒步前進，但怎麼也想不到來到鹿林、大鐵杉等園區時，積雪深度竟已快20公分，山友們索性停下腳步玩起堆雪人、打雪仗的遊戲，個個玩得不亦樂乎，也成為他們攀登玉山難忘的甜美回憶！

玉山國家公園管理處指出，玉山主峰線是國人最愛的登山路線之一，因排雲山莊到主峰的路線，全部都被白雪覆蓋，更增添攻頂的困難度及危險性，因此，該處也立即啟動雪季安全管理機制，勸導未攜帶雪靴、冰爪等雪季裝備的山友，千萬不要貿然攀登主峰路線，山友也都聽勸下山。

反觀，合歡山鳶峰以上至武嶺車陣一度綿延4、5公里，賞雪的人潮、車潮幾乎塞爆合歡山，還好警方及公路總局埔里工務段也祭出雪季交管措施，並無重大交通狀況發生。

合歡山湧現賞雪人、車潮情形。 （記者謝介裕攝）

合歡山湧現賞雪人、車潮，警方進行交通指揮疏導情形。 （記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法