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武漢肺炎》美媒模擬6500萬人死亡 前馬偕醫師：死亡率約1％

武漢肺炎疫情持續延燒，日前有美媒根據電腦模擬結果，表示武漢肺炎將導致6500萬人死亡。（法新社）

武漢肺炎疫情持續延燒，日前有美媒根據電腦模擬結果，表示武漢肺炎將導致6500萬人死亡。（法新社）

2020-01-28 23:12:31

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，日前有美媒根據電腦模擬結果，表示武漢肺炎將導致6500萬人死亡。對此，馬偕醫院前感染科主任王威勝表示，該模擬沒考量到防疫的措施、現實中人們對於自我保護的機轉及醫療能力的差異。他並猜測，最終的死亡率大概會在1％左右，甚至更低。

王威勝28日在臉書PO文指出，事實上若不考慮防疫的措施，也沒有考慮現實中人們對於自我保護的機轉，也沒考慮醫療能力的差異，單純用模擬，就會導出這種數據。王威勝舉1912年流感大流行作為例，表示當時禽類身上的流感轉移到人類身上，當時人類沒抗體而讓致死率激增，死亡人數來到2000萬人。

然而隨著人的身體產生抗體，死亡率就開始下降，甚至當病毒造成人類大量死亡後，病毒也無法傳播下去，因此病毒會開始演化，學會與人類和平相處。所以現在感染的流感死亡率就低很多。除了重症的流感，一般感染死亡率不高。

王威勝並表示，武漢肺炎剛開始41個個案死亡率15％，也是一樣的狀況，慢慢感染人數增加後，可以看到死亡率降到約3％。不過，現在比較擔心的是武漢肺炎傳播能力，目前看起來其傳播力比SARS高，致病力較低，但是也加大了傳染人數。因此，和流感很像，有些人還沒發燒就有傳染力。

最後，王威勝表示，在這樣的狀況下，他猜測最後死亡率大概在1％左右甚至更低，不過傳染人數會很多，只是死亡人數不會這麼多。他並提醒，「這時防疫措施就是重要因素，如何有效擋住傳播鏈，才是最重要的工作」。

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