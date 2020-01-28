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恩友中心招待弱勢用餐 新北市府贈口罩防疫

基督教板橋恩友中心今天招待150位弱勢民眾聚餐，並致贈物資和小紅包，新北市政府社會局長張錦麗（後排左二）前往參加。（記者賴筱桐攝）

基督教板橋恩友中心今天招待150位弱勢民眾聚餐，並致贈物資和小紅包，新北市政府社會局長張錦麗（後排左二）前往參加。（記者賴筱桐攝）

2020-01-29 00:03:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕基督教板橋恩友中心今天招待150位弱勢民眾聚餐，並致贈物資和小紅包，新北市政府社會局長張錦麗前往參加，除代表市長侯友宜感謝恩友協助照顧社會底層民眾，也贈送平安袋和4盒口罩，提醒民眾自我保護，做好防疫工作。

板橋恩友中心在牧師李明義與師母帶領下，18年來在板橋幸福街巷弄內照顧弱勢，關懷街友、獨居長輩、單親家庭和身障朋友，長年服務對象近千戶，侯友宜去年在大年初四出席活動表達謝意。今天聚會有近150人參加，基督教新店行道會贊助餐會，牧師張茂松致贈每位參加者一個小紅包。

綽號阿石的身障者今年78歲，原本家住宜蘭，因家族分產風波，帶著兒子從宜蘭流浪到板橋，曾睡在地下道，經里長轉介後到恩友中心，李明義夫婦收留並輔導5年，目前他的兒子在一家餐廳工作。

基督教恩友中心在新北市有多處據點，過去有長年服務街友的經驗。張錦麗表示，新北市有街友脫貧專案，雙方可進一步合作，藉由重建中心和勞工局職訓，並媒合就業，助街友早日重返社會。

張錦麗也宣導，近日中國武漢肺炎肆虐，她轉達侯友宜的關切，希望大家在聚會時都能戴上口罩，並勤洗手，防止病毒感染。

另外，根據中央氣象局預報資料，28日晚上至2月1日清晨將出現10度以下低溫，新北市啟動低溫避寒機制，副市長謝政達將於今晚9點率市府社會、警察、消防、民政、衛生等局處，到三重各公園、地下停車場或廟宇周邊，關懷街友及獨居長輩。

社會局長張錦麗（中）致贈口罩給基督教板橋恩友中心。（記者賴筱桐攝）

社會局長張錦麗（中）致贈口罩給基督教板橋恩友中心。（記者賴筱桐攝）

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