為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》北市公務機關第一線工作人員 柯P︰全面戴口罩

柯文哲今召開應變小組會議，會中要求台北市公務機關第一線工作人員全面配戴口罩及勤洗手。示意圖為聯合醫院仁愛院區出入口的情形。（記者楊心慧攝）

柯文哲今召開應變小組會議，會中要求台北市公務機關第一線工作人員全面配戴口罩及勤洗手。示意圖為聯合醫院仁愛院區出入口的情形。（記者楊心慧攝）

2020-01-27 21:47:33

〔記者楊心慧／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒（2019-nCov）肺炎確診病例持續攀升，台北市長柯文哲今天（27日）召開應變小組會議，目前台北市已提升至府級應變小組，柯文哲更指示副市長黃珊珊及相關局處首長組成應變小組每日密切監控疫情狀況，以利隨時應變。

柯文哲今召開應變小組會議，會中要求台北市公務機關第一線工作人員全面配戴口罩及勤洗手，包含捷運站、公車、警察局、健康中心、聯醫及市府所屬機關等。台北市政府也建議，市民以及民間機構的第一線服務人員需配戴口罩勤洗手，做好自身防護。

柯文哲也在臉書發文，表示今早上7時30分，為因應武漢肺炎，召集相關局處首長召開假日臨時會議，務求各局處盤點問題、立刻協調，務求防疫措施一次到位，除跨局處整合外，未來每天會由副市長黃珊珊主持府層級因應小組會議，隨時因應疫情進展。

柯文哲表示，會議中盤點了全市醫療院所與衛生局的口罩與防護衣庫存量，都在法定的安全儲備量之上，將持續監控相關防疫物資的數量，市民不需驚慌。

柯文哲說，捷運與公車都將保持每8小時消毒一次的頻率，第一線服務人員也會全面配戴口罩，學校在開學前先進行環境消毒，儲備防疫物資，屆時視情況決定防疫措施。

台北市衛生局呼籲，民眾若從中國及其鄰近區域或其他國家返國，入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，必須主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估，若返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，應配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、接觸史及是否有群聚史。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》中國確診2835例81死 台灣出現第5例（不斷更新）
2020-01-27 22:33

武漢肺炎》中國確診2835例81死 台灣出現第5例（不斷更新）
武漢紅十字會遭爆攔截捐贈物資 還威脅要服務費
2020-01-27 21:37

武漢紅十字會遭爆攔截捐贈物資 還威脅要服務費
北市打造教育核心基地 業者：這類產品會熱賣

北市打造教育核心基地 業者：這類產品會熱賣
武漢肺炎》中媒更新病例暴增逾萬人？ 網友：這可能才是真的數字
2020-01-27 21:27

武漢肺炎》中媒更新病例暴增逾萬人？ 網友：這可能才是真的數字
武漢肺炎》防堵疫情擴散 上海延後復工及開學日
2020-01-27 21:15

武漢肺炎》防堵疫情擴散 上海延後復工及開學日
生活今日熱門
2020-01-27 12:52

武漢肺炎80死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-27 15:15

武漢肺炎》我第5例出現！中部50多歲女性今確診 影片

2020-01-27 19:47

武漢肺炎》中客來台限制擴大 海外、港澳永久居留權也受限

2020-01-27 10:56

武漢肺炎》口罩工廠春節首日營業 排隊人龍逾百公尺！ 影片

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播