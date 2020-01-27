武漢肺炎》北市公務機關第一線工作人員 柯P︰全面戴口罩

柯文哲今召開應變小組會議，會中要求台北市公務機關第一線工作人員全面配戴口罩及勤洗手。示意圖為聯合醫院仁愛院區出入口的情形。（記者楊心慧攝）

2020-01-27 21:47:33

〔記者楊心慧／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒（2019-nCov）肺炎確診病例持續攀升，台北市長柯文哲今天（27日）召開應變小組會議，目前台北市已提升至府級應變小組，柯文哲更指示副市長黃珊珊及相關局處首長組成應變小組每日密切監控疫情狀況，以利隨時應變。

柯文哲今召開應變小組會議，會中要求台北市公務機關第一線工作人員全面配戴口罩及勤洗手，包含捷運站、公車、警察局、健康中心、聯醫及市府所屬機關等。台北市政府也建議，市民以及民間機構的第一線服務人員需配戴口罩勤洗手，做好自身防護。

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柯文哲也在臉書發文，表示今早上7時30分，為因應武漢肺炎，召集相關局處首長召開假日臨時會議，務求各局處盤點問題、立刻協調，務求防疫措施一次到位，除跨局處整合外，未來每天會由副市長黃珊珊主持府層級因應小組會議，隨時因應疫情進展。

柯文哲表示，會議中盤點了全市醫療院所與衛生局的口罩與防護衣庫存量，都在法定的安全儲備量之上，將持續監控相關防疫物資的數量，市民不需驚慌。

柯文哲說，捷運與公車都將保持每8小時消毒一次的頻率，第一線服務人員也會全面配戴口罩，學校在開學前先進行環境消毒，儲備防疫物資，屆時視情況決定防疫措施。

台北市衛生局呼籲，民眾若從中國及其鄰近區域或其他國家返國，入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，必須主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估，若返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，應配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、接觸史及是否有群聚史。

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