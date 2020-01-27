武漢肺炎》尚有308中客團5499人在台 最快1月底全數離境

中央流行疫情指揮中心今召開記者會，並宣布各部會相關措施，包含交通部、陸委會、健保署等，一同防疫武漢肺炎。（記者吳柏軒攝）

2020-01-27 16:12:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕針對中國武漢肺炎持續，交通部今表示，截至目前國內尚有308團中客團，共計5499人，其中已無武漢團，僅有1團湖北團，已交代觀光局溝通，要求這些中客團在1月31日前全數離境。

交通部常務次長祁文中表示，截至今天中午為止，國內已沒有武漢團遊客，剩下湖北團1團19人還在，預計今天下午就會出境，而目前台灣共有308團中客團，共5499人，已請觀光局要旅行社安排，在1月31日之前將這些中客團全數離境，甚至希望將離境時間提早，正陸續聯繫中。

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而在台灣滯留武漢的人員，陸委會處長蔡志儒表示，經當地台商彙整，目前我在武漢的台商約200至300人之間，但因人員移動，是滯留或離開將持續掌握，另也有不少國人因至武漢短期出差或探親，因而受困，約90人致電海基會求助，陸續出現藥品短缺、居所不定、衛生醫療困境等，擔憂其身體與精神狀態，畢竟人生地不熟更需政府協助，迫切希望兩岸達成處理共識，正與對岸探詢可能處理方式。

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