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武漢肺炎》大台南公車及轉運站 全面加強防疫

台南市交通局要求各委外營運場站及客運業者，在櫃檯處提供酒精或酒精消毒用品供從業人員或乘客使用，全面加強公車、轉運場站防疫措施。（圖由南市交通局提供）

台南市交通局要求各委外營運場站及客運業者，在櫃檯處提供酒精或酒精消毒用品供從業人員或乘客使用，全面加強公車、轉運場站防疫措施。（圖由南市交通局提供）

2020-01-27 11:28:44

〔記者蔡文居／台南報導〕因應中國武漢肺炎在國內已有疫情傳出，南市府交通局表示，為強化公共運輸防疫，於春節期間與南市5家客運業者攜手對抗疫情，防止蔓延，同時也要求公車司機及轉運站值勤人員全程戴口罩，並加強公車及轉運站的環境消毒。

市長黃偉哲表示，目前正值農曆年假期間，但防疫沒有假期更不能鬆懈，目前已要求市府團隊各局處加強防疫工作，因連續假期返鄉及出遊人潮眾多，公共運輸使用將是高峰時期，大眾運輸工具、交通運輸節點等均實施必要的防範措施。

交通局長王銘德說，目前大台南公車5家客運業者已跟進中央及地方防疫步調，客運業者全面要求所屬駕駛及第一線服務人員，勤務期間全面配戴口罩並落實勤洗手，在公車上、各綜合轉運站售票櫃檯等處張貼宣導公告並於主要場站公車站位跑馬燈等各式管道宣導乘客遵守呼吸道禮節，落實自主健康管理。

另外，交通局已請委外營運場站及客運業者備妥體溫計防備，並在櫃檯處提供酒精或酒精消毒用品供從業人員或乘客使用，全面加強公車、轉運場站防疫措施。

交通局呼籲，民眾搭乘公車時如有感冒症狀或身體不適，請務必做好個人防護措施，另已要求公車業者加強公共衛生並督促所屬駕駛員每日出車前應確實先量測體溫，如有發燒或疑似症狀即應協助就醫，同時遇有乘客有發燒、咳嗽等症狀時，第一時間應宣導配戴口罩與事後消毒工作，並做好相關乘載紀錄，以利後續通報與追蹤。

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