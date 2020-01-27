防武漢肺炎 成醫初五開診進出口實施新管制措施

成大醫院初五開診，門診大樓門將實施醫院進出口新的管制措施，並呼籲民眾進入院區除需通過量測體溫外，皆需配戴口罩。（記者蔡文居翻攝）

2020-01-27 11:11:28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南成大醫院這星期三（初五）門診將開診，為因應武漢肺炎防治，成大醫院門診大樓將實施醫院進出口新的管制措施。成醫提醒民眾，屆時就醫恐會出現大塞車，建議到院就醫儘量不要自行開車、騎車。

成大醫院表示，成大醫院門診將於1月29日（星期三）大年初五恢復正常看診，為因應嚴重特殊傳染肺炎的防治，門診大樓開放時間調整為週一至週五上午06:30至晚上9:30，週六上午06:30至11:00。其餘時間將全面禁止進入門診大樓。

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成醫表示，欲進出門診大樓的民眾，請由東側勝利路的2號門進出。另西側由小東路轉進的3號門只能出不能進，因此，計程車請勿載客進入；面向小東路的1號門則暫時關閉，不提供進出。如欲進入門診大樓地下室停車場的汽、機車，車上人員也須接受醫院人員指示搖下車窗、脫下安全帽，接受發燒篩檢的體溫量測。

成大醫院提醒民眾，新防治措施實行後，預期將會出現大塞車，建議到院就醫儘量不要自行開車、騎車。同時，再次呼籲大家，進入成大醫院院區除需通過量測體溫外，皆需配戴口罩。

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