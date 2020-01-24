美味年菜暗藏健康陷阱 營養師教你怎麼吃

應景年菜「高升排骨」，美食當前卻又暗藏三高的陷阱，營養師建議適量品嘗。（圖：苗栗醫院提供）

2020-01-24 12:54:20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕農曆春節家人團聚享受美味年菜，然而當前的美食，往往又暗藏高油、高糖、高鈉、高熱量的陷阱，衛福部苗栗醫院營養師林昱蓁提供民眾秘訣，怎麼樣可以品嘗美味佳餚又兼顧健康。

林昱蓁舉例說，逢年過節宴客的客家傳統料理「四炆四炒」，是過去農業社會殺完豬、雞、鴨後，會將所有材料充分利用，如炆爌肉、炆雞肉筍乾、鹹菜炆豬肚、排骨炆菜頭。經過長時間的烹煮，使得湯汁中的普林、鈉含量更高，而爌肉多為油脂含量較高的肉類，容易無意間增加痛風與高血脂的風險。

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此外，內臟類屬於肉類中膽固醇含量較高的食物，炒的過程中如果使用的調味料越多，相對的也吃進更多鈉，使得血壓容易升高。辦年貨必備的食物包含乾燥食物、堅果、零食，如花生糖、牛軋糖、水果乾、肉乾等，許多都含有過多的糖分，使得糖尿病人更難掌控自己的血糖。

林昱蓁建議民眾，肉類應以白肉類為主，如禽類、海鮮，減少肥肉的攝取，避免油炸類，少吃加工肉類。以清湯代替高湯，少吃內臟類。

挑選年貨的四字訣：望、聞、問、摸，注意看看食品的顏色是否太白或太鮮豔、外觀是否完整，標示與有效期限是否清楚。聞聞看是否有嗆鼻的味、霉味或其他異常的味道。問問看店家有沒有不同的產地食材可以比較。摸摸看食品的質地是否受潮。

林昱蓁指出，吃東西時注意太酸、太甜、辛辣食物易增加腸道不適，每餐以八分飽為宜。應補充足夠的膳食纖維，每餐至少一拳頭的蔬菜量，一天攝取2~4份新鮮水果。以開水、水果水、氣泡水、茶類，取代果汁、汽水、酒類，增加水分攝取幫助腸道蠕動。

家中如有銀髮族的長輩，須注意食物的質地，太硬的食物應避免，以免牙齒鬆動，糕餅類要小口吃避免嗆咳，糯米製品不易消化，應少吃，點心零食要注意攝取份量，保持血壓、血糖穩定。

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