武漢肺炎》國內通報54例檢驗中 散布假訊息將嚴懲

重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於蓄意妨礙防疫者將嚴懲。（記者林惠琴攝）

2020-01-23 20:08:15

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，台灣各種假訊息四處流傳，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這兩天到處充斥假訊息，未來會即時判斷真假與公布，對於蓄意妨礙防疫者將嚴懲，提醒疫情以指揮中心公布為主，目前通報尚在檢驗中共54例。

指揮中心下午5點半公布統計，根據中國疾控中心截至22日通報資料，目前中國31省市（不含港澳特別政區）中共24省市有確診病例，累計確診571例個案，其中95例重症，累計17例死亡。

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其中，1月22日新增8例死亡個案，除1例為53歲外，其餘7例均為65歲以上，分別有癌症術後、肝功能不全、高血壓、糖尿病等慢性潛在性疾病，均為湖北省個案。密切接觸者5897人，追蹤中4928人。

其他國家及地區確診個案共11例，包括泰國4例，香港2例，台灣、日本、南韓、美國及澳門各1例。

陳時中指出，這兩天到處充斥假訊息，疫情以指揮中心發布為主，外面的假訊息，會與NCC、內政部、法務部及時判斷訊息真假與公布，蓄意散發防礙防疫者，將會嚴懲，最高可開罰300萬元。

另外，指揮中心發言人莊人祥指出，去年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫以來，已執行38航班，共檢疫4625名旅客及機組員。

莊人祥說明，昨日新增45例通報，截至目前為止，累計通報65名嚴重特殊傳染性肺炎個案，其中為先前公布1名確診個案、10名已排除、54名隔離檢驗中。另外，首例確診個案持續於醫院負壓隔離病房治療中，46位接觸者除1位輕微咳嗽無發燒，其餘皆無異常。

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