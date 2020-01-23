武漢肺炎》台中5人從武漢返台發燒 檢疫排除感染

醫院針對武漢肺炎啟動防疫演練。（台中醫院提供）

2020-01-23 15:23:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎疫情迅速擴大，國人防疫警戒心加倍，台中有4、5名從武漢工作或旅遊返台民眾出現發燒、咳嗽症狀，通報後送往指定隔離醫院篩檢，確認是感染流感及一般感冒，排除感染武漢肺炎。

武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）疫情升高，台灣已有一名確診病例，台中傳出有數名疑似病例送醫隔離，衛生局澄清病例經篩檢已經排除，他們分別是台商及台灣旅客，從中國武漢返台，出現發燒、咳嗽等症狀，加上有旅遊史，通報後直接送往指定隔離醫院的負壓病房隔離，經篩檢後確認為罹患流感及一般感冒，排除是武漢肺炎，經流感抗病毒藥物治療後，返家自我健康自主管理。

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台中市衛生局長曾梓展表示，衛生局防疫措施自1月6日已預防性啟動，21日晚間疾管署公布我國首例確診境外移入武漢肺炎患者，開設二級防疫層級，昨天也指定15家指定隔離醫院包括3大醫學中心中榮、中國附醫、中山附醫等區域級以上醫院，其中責任應變醫院為台中醫院。

該15家指定隔離醫院已完成防疫演練，共提供近百床的負壓隔離病房，曾梓展表示，民眾一旦通報疑似病例，會由專屬救護車送醫，使用專屬通道及電梯到負壓病房，與一般急門診通報或診間病房隔離，他也前往視察3家醫學中心及台中醫院的防疫隔離動線、物資儲備與負壓隔離病房準備情形，一般民眾也不用過度恐慌。

農曆春節返鄉過年，人車南來北往團聚，曾梓展指出，武漢肺炎潛伏期為14日，可能為近距離飛沫傳染、接觸傳染（直接或間接），出現發燒、四肢無力、部分咳嗽、少痰、少數患者隨病程進展出現呼吸困難，提醒民眾從中國回台，應留意自身健康狀況14天，一旦出現發燒或呼吸道症狀，應撥打1922防疫專線，依指示配戴口罩、配合隔離就醫，並告知旅遊史。

曾梓展強調，武漢肺炎接觸定義為沒有防護下在2公尺內並且超過15分鐘，提醒過年民眾返鄉出遊，在公共場所應戴口罩、勤洗手、不吃生食，盡量避免到醫院、市場等場所。

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台中市衛生局長曾梓展（左2）視察武漢肺炎疫情防疫演練，也提醒民眾要載口罩、勤洗手、不生食。（衛生局提供）

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