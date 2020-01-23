平溪天燈節2月1日登場 3路線接駁專車疏運

2020年「平溪天燈節」首場次活動，將於2月1日 （六）在平溪國中登場。（新北市政府提供）

2020-01-23 14:02:36

〔記者何玉華／新北報導〕今年「平溪天燈節」首場次活動將於2月1日 （六）在平溪國中登場，新北市政府交通局指出，活動場域周邊實施全面性交通管制，在木柵動物園、石碇交流道及瑞芳火車站3處有提供前往活動會場的接駁專車，提醒民眾注意。

交通局指出，2月1日當天，雙菁公路（106線，石碇雙溪口至平雙產業道路口段） 從上午9點到深夜12點禁止汽機車駛入；若自行開車，車輛要停放在深坑文山路周邊道路，並轉搭石碇線接駁專車前往會場。

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3條接駁專車路線如下:

木柵線接駁專車從木柵動物園至白石里中埔，中途停靠石碇交流道及姑娘廟。去程收費木柵50元，石碇及姑娘廟30元，回程免收費。去程發車時間從早上9點到下午4點，每5分鐘1班，下午4點到晚上7點，每5分鐘2班；回程發車時間是早上9點40到晚上7點立即折返，晚上7點到11點，滿載即發車。

石碇線接駁專車從石碇交流道至白石里中埔，中途停靠姑娘廟。去程收費30元，回程免收費。去程發車從早上9點到晚上7點，每10分鐘1班；回程併入木柵線接駁民眾下山。

瑞芳線接駁專車從瑞芳火車站至嶺腳公車站，沿途不停靠其餘站點。去程收費30元，回程免收費。去程發車從早上9點到晚上7點，每10分鐘1班；回程從中午12點到下午6點立即折返，下午6點到晚上11點，滿載即發車。

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