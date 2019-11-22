無殼蝸牛看過來 南市第2期社會住宅包租代管獲配1200戶

南市第2期社會住宅包租代管計畫，獲得分配1200戶，台南市長黃偉哲（前右4）今天宣布正式啟動。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-22 22:17:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央擴大辦理第2期社會住宅包租代管計畫，南市獲得分配1200戶，台南市長黃偉哲今（22）日宣布正式啟動，希能透過公私協力提升社會住宅包租代管的數量。

黃偉哲指出，與其他縣市相比，台南的空屋率並不算低，因此，希望透過包租代管鼓勵屋主將空屋釋出，做更妥善的運用，不僅本身可增加收入，也可為政府減少空屋率。

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黃偉哲表示，南市第1期社會住宅包租代管媒介戶數300多戶，這次第2期計畫獲得1200戶挹注，因此簽約委託媒合機構增加至2家，希望加速推動，改變屋主與房東的觀念，提升媒合數量。

南市都發局說，社會住宅包租代管計畫，目的鼓勵房東出租低度利用的住宅。凡是房客參加包租代管方案者，可以市場租金的8折或9折租到房屋和享有政府補助媒合仲介費用；如果房客為低收入戶、中低收入戶、65歲以上之老人、身心障礙者、原住民或育有未成年子女3人以上等，另享有政府加碼租金補助，補助後等於房客只要負擔市場租金的5折至7折租金。

在南市有閒置空屋想要出租的房東，只要加入社會住宅包租代管計畫，經業者媒合成功後，政府除補助媒合仲介費用外，並享有租屋管理與政府提供的租稅優惠（地價稅、房屋稅、綜所稅減免），以及每屋修繕獎勵最高1萬元等優惠。

南市第2期社會住宅包租代管計畫，獲得分配1200戶，推動建立租賃雙方的互信與保障機制，實踐居住正義。（南市都發局提供）

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