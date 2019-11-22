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60歲心絞痛 竟是膽囊結石作怪

者接受膽囊切除手術並取出相當多的結石。（李金德醫師提供）

者接受膽囊切除手術並取出相當多的結石。（李金德醫師提供）

2019-11-22 19:32:26

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄60歲張姓男子因胸痛、呼吸困難、冒冷汗等疑似急性心絞痛症狀就醫，一連串相關檢查沒有心肌梗塞，卻發現是囊結石，原來他的非典型心絞痛是膽結石誘發，經膽囊切除手術，取出相當多結石，症狀才改善。

健仁醫院肝膽外科醫師李金德說，膽結石誘發非典型心絞痛，醫學文獻偶有報導，臨床表現與這名病患相似，若沒有治療膽結石，很容易再發作，患者4年前也有同樣徵狀，沒有做相關檢查，並未發現膽結石。

患者日前晚餐飯後突發劇烈胸痛、心跳加速、呼吸困難、冒泠汗，胸痛更漫延到左頸部及左肩，緊急送醫院救治。患者的症狀極可能是急性心絞痛，緊急安排心臟相關檢查。

李金德說，檢查結果心電圖有異常、但抽血檢查心臟酵素是正常的，顯示沒有心肌梗塞，只是短暫心肌缺血，但全身電腦斷層檢查時，卻意外發現膽結石，原來其非典型心絞痛是膽結石誘發，接受腹腔鏡膽囊切除術，順利切除膽囊並取出相當多的結石。

李金德提醒，民眾若罹患冠心症，膽結石誘發心絞痛，並造成冠心症惡化而危害健康。而膽結石引起非典型心絞痛，醫界認為是內臟迷走神經系統的反射，藉由內臟交感神經的傳遞，引起心臟冠狀動脈的痙攣收縮而導致心肌缺血而出現心絞痛。

他說，心絞痛是致命的緊急病況，在膽結石被確診前，會做侵襲性的心臟血管的檢查，甚至給予血栓溶解藥物，不僅增加不必要檢查及處置，也可能因為侵入性檢查而衍生併發症。

經電腦斷層檢查結果顯示患者有膽囊結石的問題。（李金德醫師提供）

經電腦斷層檢查結果顯示患者有膽囊結石的問題。（李金德醫師提供）

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