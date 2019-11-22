消除公車轉彎進站視線死角 板橋公車站行人穿越動線改至站內

板橋公車站縣民大道側，原有的路口枕木紋行穿線取消，增繪槽化線導引公車行徑動線。 （新北市交通局提供）

2019-11-22 16:27:40

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局調整板橋公車站的行人穿越動線，磨除公車進站口的枕木紋行穿線，將行人穿越動線集中到站內，以避開公車轉彎進站的視線死角，司機能直視注意到行人穿越，提升人車安全，行經的民眾要留意動線變化。

交通局交通管制科科長李友欽表示，板橋公車站位於縣民大道2段、新府路口，停靠的公車多達50條路線，共有4個月台，提供捷運板南線和台鐵、高鐵的民眾轉乘，尖峰小時約有260輛次公車進出站。

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李友欽說，原本在縣民大道的進站口劃設枕木紋行穿線，但發現公車轉彎進站時常需等待行人通過，導致路口嚴重阻塞，干擾縣民大道直行車流，且公車司機也反映轉彎造成視線死角。

交通局重新檢視後，為確保人車安全，決定磨除進站口的枕木紋行穿線，讓行人集中於站內穿越通行外，公車站增設行人穿越道導引標誌、特種閃光號誌，並增繪槽化線導引公車行徑動線。

李友欽表示，自10 月改善後觀察，發現公車進站效率和秩序有效提升，也避免行人與公車交織衝突。提醒民眾穿越通行新北板橋公車站，應依現場標誌、標線行走，勿違規跨越欄杆，共同遵守交通規則，以確保自身和他人安全。＃

板橋公車站行人集中由站內斑馬紋行穿線穿越.。（新北市交通局提供）

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