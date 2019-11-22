馬政府花生進口權利金僅8元！ 衝擊市場打壓產地價

歷年花生關稅配額決標結果。（資料來源：農委會；記者簡惠茹整理）

2019-11-22 15:26:24

〔記者簡惠茹／台北報導〕近日花生關稅配額權利金被當作進口價格流傳，造成市場價格被打壓，權利金可說是保護國內農產品的一道關卡，根據資料，馬政府時期權利金每公斤最低僅8.16元，直到2016年以後才超過30元，更有臉書粉專追溯花生之亂源頭指出，來自雲林農會、雲林縣長張麗善和盤商之間的眾多巧合。

進口配額的花生權利金近日吵得沸沸揚揚，根據農委會2008年到2019年的資料，權利金在2009年度只有每公斤9.43元，2012年更只有每公斤8.16元，直到2016年後才來提升到每公斤36.43元。

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農委會也不斷強調，權利金絕非花生的進口成本，更不是進口價，明年度帶殼花生進口權利金每公斤平均約34元，加25%關稅約6元，合計為每公斤40元，再加計進口到港價每公斤24.5元，進口成本達每公斤64.5元。

臉書「吳濬彥WuJunYen沒有在裡面團隊」粉絲專頁今天也表示，進口權利金越高，花生的進口成本就越高，所以權利金標得高一點，對國產花生的保護作用會越好，從2008年到2019年，權利金的決標金額，在2008年和2011年，竟然都不到10塊，2009年和2012年，也只有15塊左右，遠低於2016年以後普遍30塊以上的水準。

文中指出，馬政府時期進口權利金低會衝擊市場，連帶影響到產地價格，花生產地價格動輒不到每公斤50元，放任進口權利金標得這麼低，害得產地花生農被坑殺，血本無歸。

文中也質疑，最近韓國瑜因為豪宅炒房的事情，被外界K得滿頭包，雲林張家班不知道是護女婿心切還是怎樣，又開始玩起唱崩農產價格的老把戲，先是雲林親張家的農會總幹事散佈2020年花生進口權利金的決標紀錄表，導致出現錯把權利金當成進口成本的誤導，隨後雲林縣長張麗善就在議會答詢時拿出同一張圖，開始指控中央開放花生進口造成產地價格下跌，同一時間雲林盤商像是講好一樣，把花生價格越喊越低，這麼多的巧合，一定是冥冥之中自有天意。

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