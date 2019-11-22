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花生之亂》又扯脫殼花生 陳吉仲:不要再玩文字遊戲誤導外界

農委會整理帶殼脫殼花生成本表格。（記者簡惠茹翻攝）

農委會整理帶殼脫殼花生成本表格。（記者簡惠茹翻攝）

2019-11-22 15:23:50

〔記者簡惠茹／台北報導〕近日網路上流傳一張「明年」的關稅配額花生進口權利金決標單，錯把權利金當成花生的進口成本，農委會主委陳吉仲今天再度發文指出，有特定的政治人物繼續用「進口花生都是脫殼不是帶殼」來攻擊，事實上進口脫殼花生配合量更少，成本更高，請特定政治人物不要再玩文字遊戲誤導外界。

陳吉仲臉書文章中表示，農委會澄清後，卻有特定的政治人物繼續用「進口花生都是脫殼不是帶殼」來攻擊農委會的說法錯誤，這是非常惡意的扭曲，因為產地收購都是以帶殼計價，為了方便比較，我們才用帶殼的成本舉例說明。

文中解釋，如果業者是進口脫殼花生，還要乘上一個權數才是真正的容許進口量，所以實際上的脫殼花生配額量會更少，成本也更高，因此我們為大家統整了帶殼和脫殼花生真正的進口成本，請特定政治人物不要再繼續玩文字遊戲誤導外界，影響正在收成的花生農民權益。

陳吉仲也表示，這兩天他每天都到雲林處理花生的產銷問題，因為產地影響價格的惡勢力仍然不斷在散播謠言，影響花生價格，國民黨雲林縣黨部甚至無視農委會已經宣佈每台斤40元以上收購的政策，製作夾報文宣繼續散佈花生價低的消息，引起農民恐慌，他已經正式行文法務部檢舉，請檢調查明是否有違反刑法第251條第2項之情事。

陳吉仲文中指出，從昨天開始，雲林縣的虎尾、北港、元長、崙背農會以及嘉義東石雜糧生產合作社、雲林子茂果菜生產合作社、雲林莿桐合作農場都已經開始啟動每台斤40元以上的花生收購，非常感謝這些農民團體願意配合，我們也在持續協調更多農民團體以及鄉鎮公所進場確保價格，不管要花多少成本，都要保障農民的收益。

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