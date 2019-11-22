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交通部推取消鐵路立體化自償率 林佳龍：改正馬政府失敗政策

交通部現正循程序推動取消地方政府鐵路立體化建設自償率門檻，林佳龍表示，鐵路立體化本來就有中央、地方補助辦法，但7年多前馬政府時期卻又增加自償率，變成一個枷鎖，導致多年來一個案子都沒通過。（資料照）

交通部現正循程序推動取消地方政府鐵路立體化建設自償率門檻，林佳龍表示，鐵路立體化本來就有中央、地方補助辦法，但7年多前馬政府時期卻又增加自償率，變成一個枷鎖，導致多年來一個案子都沒通過。（資料照）

2019-11-22 15:16:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部現正循程序推動取消地方政府鐵路立體化建設自償率門檻，林佳龍表示，鐵路立體化本來就有中央、地方補助辦法，依照地方政府財力分為6級，但7年多前馬政府時期卻又增加自償率，變成一個枷鎖，導致多年來一個案子都沒通過。現在要取消自償率，只是解除枷鎖回歸到原本制度，取消這個7年來證明是失敗的政策，讓各地鐵道運輸都能齊頭並進推動。

林佳龍說，過去就是因為少數特定委員反對，過去多年各縣市地方政府的鐵路立體化幾乎都原地踏步，沒有通過任何案子。然而依照鐵路法規定，原本就是交通部每年要檢討，提出一些路網規劃與修正，但現在卻都變成地方政府在提案，雖然案子可能不夠成熟，但交通部也應該協助；今年交通部就積極協助，現在各縣市提鐵路立體化方案，就會參考交通部與學者建議修正，今年通過許多案件，像是嘉義縣、彰化縣、宜蘭縣鐵路立體化、新竹市大平台計畫等。

對於取消鐵路立體化自償率，林佳龍說，自償率是一般企業在投資時計算的財務成本，政府要計算的是整個經濟成本，包含帶動周邊開發、交通節省的時間、提供更安全的交通，這些效益才是政府真正要去評估。

林佳龍強調，現在就是因為7年多前馬政府的錯誤決定，用自償率綁住所有鐵路立體化建設，導致原地踏步；但更以前的台北、高雄鐵路地下化，卻是由中央出資決定來蓋，這完全違反交通平權。鐵道建設是最便捷、安全、綠色的大眾運輸，大家平平都是台灣人、都有納稅，所以政府應該照顧所有國人，縮短城鄉差距，不能夠積非成是，倒果為因。過去政府是有失職，他現在是在為歷史補課，讓制度更完善，使政府在有民意基礎下推動建設，並透過政績來向人民負責。

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