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加強學生品格教育 南投要在中小學教室貼「四維八德」標語

南投縣議員簡賜勝（左）、蕭志全（右），22日在縣政總質詢時要求縣府加強學生的「四維八德」教育。（記者張協昇攝）

南投縣議員簡賜勝（左）、蕭志全（右），22日在縣政總質詢時要求縣府加強學生的「四維八德」教育。（記者張協昇攝）

2019-11-22 14:11:57

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣長林明溱22日在面對議員質詢何謂「四維八德」時表示，「四維八德」是做人處事基本行為準則，將製作「四維八德」標語張貼中小學教室，並請老師教導學生何謂四維八德?加強學生品格教育。

南投縣議員簡賜勝、蕭志全、林芳伃及曾振炎，今在縣政總質詢時表示，現在社會道德淪喪，治安敗壞，就是學校不重視品格教育，學生不知何謂「四維八德」?過去多數的學生對於「禮、義、禮、恥，國之四維，四維不張，國乃滅亡」這句話琅琅上口，但現在年輕人恐怕連「四維八德」聽都沒聽過，連行政院長蘇貞昌在立法院接受立委質詢是否知道「四維八德」時，竟回應「四尾有土龍、土虱，八德在桃園」，實在不像話，要求縣府像以前一樣在中小學教室張貼「四維八德」等中心德目標語，加強學生品格教育。

林明溱表示，「四維八德」是做人處事基本行為準則，也是過去學校共同校訓，無形中對一個人品格養成幫助很大，他認為過去的「公民與道德」科目應恢復並納人課綱，他會請教育處製作「四維八德」標語張貼中小學教室，並請老師學生解釋禮、義、廉、恥每個子的意義，讓學校重視品格教育。

南投縣長林明溱允諾會在棉小學教室張貼「四維八德」等標語，讓學校重視品格教育。（記者張協昇攝）

南投縣長林明溱允諾會在棉小學教室張貼「四維八德」等標語，讓學校重視品格教育。（記者張協昇攝）

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