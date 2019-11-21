7.3億元買大樓打通大智路 議員批盧秀燕爽花納稅錢

盧秀燕斥資七億多元「協議價購」的「大智慧學苑」大樓，位於圖右方第一棟。（記者張瑞楨翻攝）

2019-11-21 19:22:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕從台中後站貫通到前站的大智路打通一案，因必須拆除「大智慧學苑」大樓，從12年前的胡志強時代，到林佳龍主政時期，所有權人（屋主）多次激烈抗爭，盧秀燕上任後，在林佳龍編列的4億元徵收費之外，再追加3億3000萬元，終於獲得24位屋主（所有權人）同意「協議價購」，盧秀燕今天（21日）召開記者會宣布「我們做到了！」，卻有市議員質疑說，追加3億3000萬元，價購價格是徵收價格的近二倍，大方花納稅人的錢，再讚揚自己「做到了」，市府應該說明白。

鄭功進：價格是徵收價格的近二倍 市府應說明白

市府資料顯示，12年前胡志強時代，就規劃大智路打通，卻因需拆除「大智慧學苑」大樓，此大樓有多家補習班、商店行號承租，拆除將造成屋主損失，前市長林佳龍任內編列4億元的徵收費，卻僅1名所有權人同意，在其他所有權人激烈抗爭之下，此案進度大受影響。

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盧秀燕今天召開記者會，宣布「大智路要打通了，她強調，上任不到1年，就取得24位全部所有權人同意書，預計明年過年後動工拆除，明年8月打通大智路，「沒有陳情抗爭、沒有衝突」，創下「全台最大住商拆遷案」的成功範例，「誰說不可能？我們做到了！」。

建設局長陳大田說，此案是在盧秀燕上任後，以柔性傾聽代替強制執行，「誠意換來同意」，且不再用土地徵收方式強制拆遷，改為「協議價購」，創下台灣大型公共工程建設用地取得的典範，上述7億3000萬元，扣除工程等費用，粗估土地每坪價購為60多萬元，趨近附近土地行情價。

市議員鄭功進卻說，市府把徵收改為「協議價購」，也就是花錢買這棟大樓，斥資7億餘元，是徵收價格的將近兩倍，盧秀燕痛快花納稅人的錢，再來稱讚自己「做到了」，此決策過程，市府也應該說明白。

市府模擬「大智慧學苑」大樓拆除，大智路打通後的想像圖。（記者張瑞楨翻攝）

盧秀燕斥資七億多元「協議價購」大樓，今天宣布大智路打通「我們做到了」。（記者張瑞楨翻攝）

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