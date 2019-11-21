跨越國際級濕地 曾文溪橋預估明年底發包

台61線最後一段的七股交流道到十份交流道在2017年11月通車，十份未來再接曾文溪橋到台南市安南區。（記者楊金城攝）

2019-11-21 18:58:47

〔記者楊金城／台南報導〕台61線西濱快速公路將在今年底全線通車，台61線台南市曾文溪橋新建工程目前規劃進度因此受到各方矚目，西濱南區臨時工程處預估曾文溪橋工程在明年底辦理發包，工期粗估5年，工程預算67億元。

台61線的終點在台南七股十份交流道，台南市歷經多年爭取延伸台61線跨越曾文溪的曾文溪橋在2016年9月獲行政院核定，而台61線最後一段的七股交流道到十份交流道在2017年11月通車，曾文溪橋新建工程持續推動。

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西濱南工處副處長陳保展今天說，台61線曾文溪橋跨越曾文溪的行水區、高灘地屬於國際級濕地，生態敏感，工程不只要進行環境影響差異報告，也要進行濕地保育評估報告，避免衝擊濕地生態環境，但都已在今年提前通過環差和濕評。

陳保展說，曾文溪橋新建工程建設計畫書已由公路總局擬定，將呈報交通部、行政院，工程預算粗估67億元，最快在明年底辦理工程發包，工期預估5年。

西濱南工處說，台61線曾文溪橋從十份交流道跨曾文溪後，銜接南市二之七號道路，總長約3.381公里，除了主線車道，也規劃機慢車道和自行車專用道。

西濱南工處今年在安南區和七股區召開三次的曾文溪橋新建工程說明會，聽取地方和保育團體的建言，地方建議曾文溪橋雖是景觀橋，但橋面不宜有鋼索、鋼構等複雜造型，因此曾文溪橋不會有類似斜張橋的造型。陳保展說，曾文溪橋型還待日後工程規劃。

七股漁民楊惠卿說，七股生態觀光受到遊客喜愛，在原台南大學七股校區土地歸還市府後，未來曾文溪橋下的十份端應設置停車場、公路客運轉運站，方便遊客進出，帶動觀光。

台61線終點在台南七股十份交流道（左），未來銜接曾文溪橋，路線規劃將行經曾文溪口國際級濕地（右側）。（記者楊金城攝）

台61線通車終點在台南七股十份交流道，十份未來再接曾文溪橋到台南市安南區。（記者楊金城攝）

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