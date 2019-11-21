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「鳳凰」增強至輕颱上限 路徑再偏東

2019-11-21 16:03:59
氣象局預估「鳳凰」未來將以北北西轉北方向前進，由於路徑持續東修，發布海上颱風警報的機率大幅降低。（圖擷自中央氣象局）

氣象局預估「鳳凰」未來將以北北西轉北方向前進，由於路徑持續東修，發布海上颱風警報的機率大幅降低。（圖擷自中央氣象局）

〔即時新聞／綜合報導〕今年第27號颱風「鳳凰」已經來到台灣東南方海面，強度再度提升，達到輕颱上限，暴風半徑也略為擴大，目前為其強度最巔峰時刻，不過「鳳凰」路徑持續東修，發布海警機率再降低。

據氣象局最新觀測顯示，輕度颱風「鳳凰」今下午的中心位置位於北緯20.6度、東經124.5度，也就是在鵝鑾鼻東南東方約480公里之海面上，過去6小時以時速11公里速度向西北移動，「鳳凰」颱風強度較上午再度增強，近中心最大風速來到每秒30公尺，七級風暴風半徑也擴大至120公里。

氣象局認為目前是「鳳凰」強度最為巔峰的時刻，入夜後將開始減弱，明可能進一步減弱為熱帶低壓，預估「鳳凰」未來將以每小時14公里速度，由北北西轉北前進，由於颱風路徑持續東修，發布海上颱風警報的機率大幅降低，但由於「鳳凰」非常靠近台灣附近海域，仍不可完全排除海警機會。

「鳳凰」強度已到輕颱上限，暴風半徑也略為擴大，目前為其強度最巔峰時刻。（圖擷自中央氣象局）

「鳳凰」強度已到輕颱上限，暴風半徑也略為擴大，目前為其強度最巔峰時刻。（圖擷自中央氣象局）

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，隨著預報繼續向東修正，看起來「鳳凰」颱風將會更遠離台灣一些北上，因此發布海上警報機會已經相當低，同時目前在北緯22度以北的台灣附近區域垂直風切相當強，海溫也偏低，「鳳凰」明起將迅速減弱並逐漸遠離。

吳聖宇強調，雖然發布警報機會已經很低，不過它的外圍環流仍將從今晚起到明天白天這段期間為大台北、基隆北海岸、新北東側山區、宜蘭地區帶來較大雨勢，不排除有局部豪雨的可能性，最快在明晚颱風減弱並且通過宜蘭以東繼續北上後，雨勢才會趨緩，對台灣的天氣仍有影響性，其他地方則維持多雲到晴天氣。

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